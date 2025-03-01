Новые полномочия для исполкомов базового уровня вступили в силу

Новые полномочия для исполкомов базового уровня. Указ Президента, призванный усилить роль местной власти в развитии регионов, вступает в силу с этого дня. Документ существенно повышает статус руководителей на местах и направлен на более эффективное управление, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многие вопросы, которые ранее считались сложными бюрократическими задачами, будут решаться быстрее. Например, снос аварийных зданий, а также перераспределение земельных ресурсов. Кроме того, расширены финансовые возможности гор- и райисполкомов для развития территорий и повышения уровня жизни людей. В отношении предприятий как госсектора, так и частной формы собственности председатели исполкомов уполномочены принимать кадровые решения. Вместе с повышением роли руководителей повысится и уровень персональной ответственности за принимаемые решения. Все эти меры позволят укрепить влияние местных органов власти на ситуацию в регионе, повысить эффективность работы исполнительных комитетов и их председателей, раскрыть резервы для качественного роста уровня жизни в стране.