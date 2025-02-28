Каблуки, дефиле в купальниках – чего боятся финалистки «Мисс Минск»? Спросили у девушек

Наступил очередной день обучения финалисток конкурса «Мисс Минск – 2025». На сцене в свете софитов каждое движение и каждый шаг имеют значение. Красивая походка – важный «аксессуар», без которого участницам просто не обойтись. Именно поэтому занятия начинаются с искусства дефиле.

Ангелина Хилькевич, педагог по дефиле конкурса «Мисс Минск – 2025»:

На конкурсе ожидается пять выходов. Первый выход – это знакомство в коктейльных платьях. После купальники, связано с тематикой космоса. Народный выход. Четвертый выход – в мерче нашего Президента с цитатами о красоте, о женственности. И пятый выход будет в красивых вечерних платьях. Самое главное в дефиле – это осанка. Если мы представим красивое ожерелье, то осанка – это та самая главная ниточка, на которой держатся остальные бусики. Это корпус, руки, работа ног, взгляд, голова.

Финалистки учатся ходить на каблуках и стараются запомнить свои позиции на сцене. Движения должны быть отточены до мелочей: здесь важна каждая деталь, от правильной постановки ног до выразительных жестов и осанки.

Виталия Жмоко, участница конкурса «Мисс Минск – 2025»:

У меня очень много эмоций, состоялось первое занятие по дефиле, мы начинаем подготовку к нашему конкурсу. И он обещает быть очень масштабным. Я сильно переживаю за дефиле в купальниках, потому что оно не прощает никаких ошибок. И требует особой сосредоточенности и концентрации.

Христина Чопко, участница конкурса «Мисс Минск – 2025»:

У меня есть приятный бонус, в отличие, наверное, от многих девчонок – я прошлые полгода занималась в Национальной школе красоты. И сейчас я вспоминаю детали, которые могли подзабыться за время, когда готовилась к другим показам.

Дарья Пыж, участница конкурса «Мисс Минск – 2025»:

Не люблю ходить на каблуках, так как у меня большой рост – 180… И мне комфортнее в кроссовках или на плоской подошве. Но сегодня мы учимся искусству дефиле. Очень интересно, спасибо преподавателям, которые дают нам что-то новое. И, возможно, в жизни как раз я буду уже уметь красиво ходить на каблуках.