Есть и свои породы лошадей. Узнали, как в Беларуси развивается коневодство

Сергей Дублянин, директор коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Городокский»:

Я в этом хозяйстве уже пятый год. Там, где у нас сейчас конеферма, находились коровы, бычки и телята, большое здание с денниками. Проектировали там сделать то же самое для выращивания телочек. Денник – это место, где лошади стоят. Чтобы не рушить это здание, пришла идея купить лошадей.

Юрий Царев, ведущий:

У белорусов есть свои породы.

Сергей Дублянин:

Своя Полесская, она небольшая 130 см в холке. Когда-то считались Полесские аборигенами, то есть эту лошадь ставили в лодку для перевозки сена.

На сегодня у нас 108 голов, ферме четвертый год. У нас Полесская упряжная и Белорусская упряжная. Белорусская упряжная более тяжелая, видно по ней. Государство дает больше денег для разведения Полесской упряжной породы. У нас 30 конематок, на каждую конематку 900 рублей дает государство. Каждый год – 27 000.