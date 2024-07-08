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Есть и свои породы лошадей. Узнали, как в Беларуси развивается коневодство

08 июля 2024 09:14
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Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Сергей Дублянин, директор коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Городокский», и Михаил Казун, специалист по коневодству.

Юрий Царев, ведущий:
Как вы пришли к идее открыть конеферму?

Есть и свои породы лошадей. Узнали, как в Беларуси развивается коневодство-1

Сергей Дублянин, директор коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Городокский»:
Я в этом хозяйстве уже пятый год. Там, где у нас сейчас конеферма, находились коровы, бычки и телята, большое здание с денниками. Проектировали там сделать то же самое для выращивания телочек. Денник – это место, где лошади стоят. Чтобы не рушить это здание, пришла идея купить лошадей.

Юрий Царев, ведущий:
У белорусов есть свои породы.

Сергей Дублянин:
Своя Полесская, она небольшая 130 см в холке. Когда-то считались Полесские аборигенами, то есть эту лошадь ставили в лодку для перевозки сена.

На сегодня у нас 108 голов, ферме четвертый год. У нас Полесская упряжная и Белорусская упряжная. Белорусская упряжная более тяжелая, видно по ней. Государство дает больше денег для разведения Полесской упряжной породы. У нас 30 конематок, на каждую конематку 900 рублей дает государство. Каждый год – 27 000.

Подробности в видео

# Сельское хозяйство # Юрий Царёв # Ольга Бурлакова # Александра Каштанова

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