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Все дороги ведут в Уфу. Самые яркие моменты «Поезда Памяти»

27 июня 2023 19:21
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Новости Беларуси. Похоже, что все дороги сегодня ведут именно в Уфу. Там 27 июня встречали «Поезд Памяти». Команда СТВ продолжает рассказ о самых ярких моментах этого патриотического проекта.

Все узнаем из нашего путевого дневника в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все дороги ведут в Уфу. Самые яркие моменты «Поезда Памяти»-1

Анна Корольчук, корреспондент:
На полях X Форума регионов Беларуси и России у участников «Поезда Памяти» была уникальная возможность пообщаться с инициаторами проекта Натальей Кочановой и Валентиной Матвиенко. Встреча прошла в двустороннем формате, школьники смогли задать свои вопросы.

Все дороги ведут в Уфу. Самые яркие моменты «Поезда Памяти»-4

Дарья Барыш, участница проекта «Поезд Памяти» (Беларусь):
Мне очень понравилась Уфа, спасибо большое председателям верхних палат за то, что они нашли время в своем плотном графике для встречи с нами, ответили на интересующие нас вопросы.

Все дороги ведут в Уфу. Самые яркие моменты «Поезда Памяти»-7

Анна Пекарь, участница проекта «Поезд Памяти» (Беларусь):
Я задавала вопрос: можно ли будет организовать для участников «Поезда Памяти», чтобы мы вновь, выпускники разных годов, встретились, обсудили все, обменялись эмоциями и впечатлениями. Я безумно рада ответу, потому что, я надеюсь, это все получится.

Все дороги ведут в Уфу. Самые яркие моменты «Поезда Памяти»-10

Анна Корольчук:
Памятник на Советской площади в Уфе посвящен легендарному башкирскому герою генерал-майору Минингали Шаймуратову. Ансамбль воспевает не только прославленного командира, но и всех защитников Башкортостана – от «северных амуров» и героев 112-й кавдивизии до воинов-интернационалистов и сегодняшних бойцов.

# Беларусь-Россия # общество # Анна Корольчук # Валентина Матвиенко # Наталья Кочанова # Фотофакт

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