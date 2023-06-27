Все дороги ведут в Уфу. Самые яркие моменты «Поезда Памяти»

Новости Беларуси. Похоже, что все дороги сегодня ведут именно в Уфу. Там 27 июня встречали «Поезд Памяти». Команда СТВ продолжает рассказ о самых ярких моментах этого патриотического проекта. Все узнаем из нашего путевого дневника в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анна Корольчук, корреспондент:

На полях X Форума регионов Беларуси и России у участников «Поезда Памяти» была уникальная возможность пообщаться с инициаторами проекта Натальей Кочановой и Валентиной Матвиенко. Встреча прошла в двустороннем формате, школьники смогли задать свои вопросы.

Дарья Барыш, участница проекта «Поезд Памяти» (Беларусь):

Мне очень понравилась Уфа, спасибо большое председателям верхних палат за то, что они нашли время в своем плотном графике для встречи с нами, ответили на интересующие нас вопросы.

Анна Пекарь, участница проекта «Поезд Памяти» (Беларусь):

Я задавала вопрос: можно ли будет организовать для участников «Поезда Памяти», чтобы мы вновь, выпускники разных годов, встретились, обсудили все, обменялись эмоциями и впечатлениями. Я безумно рада ответу, потому что, я надеюсь, это все получится.