Достижения промышленности и сделки на миллионы долларов! X Форум регионов России и Беларуси – день второй

Контракты на миллионы, деловые подходы и культурное сближение. X Форум регионов – эпицентр притяжения. К работе 27 июня присоединились председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси и председатель Совета Федерации России. Спикеры верхних палат парламента познакомились с выставкой техники, а также провели встречу тет-а-тет. Все детали делового дня форума – из Уфы Кристина Протосовицкая.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Первый деловой день X Форума регионов начинается солнечно. Именно такие безоблачные отношения складываются между регионами Беларуси и России. Сегодня в Уфе делегации 58 регионов России и всех областей Беларуси. К подписанию готовы более 100 соглашений различного уровня. Сумма контрактов претендует на рекордные полтора миллиарда долларов.

Форум регионов – это место, где контракты рождаются «в полях». По принципу: пришел, увидел, победил. Белорусская техника – абсолютный фаворит. Тем более что автомобильная промышленность – лучший пример кооперации Беларуси и России. Белорусский общественный транспорт уезжает в самые отдаленные уголки России. Глава Республики Бурятия лично пришел опробовать трамваи, совместные производство которых наладят в Башкортостане.

Алексей Цыденов, глава Республики Бурятия (Россия):

Только что посмотрели новый трамвай. Это производство как раз России, Беларуси. Мы с Беларусью уже давно работаем. Беларусь, как обычно, поставляет сельхозтехнику, коммунальную технику, в том числе в Республику Бурятия. Мы уже были в Беларуси несколько раз, есть определенные взаимоотношения. Сегодня мы их расширяем, углубляем. Подписываем дополнительные соглашения. Несмотря на то, что расстояния у нас большие, взаимодействие все равно есть, оно развивается.

Увидеть силу регионов можно на выставке достижений промышленности Беларуси и России. Свои лучшие образцы представляют 10 белорусских и 19 российских компаний. Среди экспонатов – БелАЗ, МАЗ, МТЗ. Миниатюру ВДНХ в Уфе посетили главы парламентов Беларуси и России – Наталья Кочанова и Валентина Матвиенко, которые прибыли на форум. Парламентарии также присутствовали на подписании соглашений между регионами Беларуси и России – Бурятии, Тывы, Башкортостана. И еще порядка сотни. Деловая программа форума стартовала с совместного заседания торгово-промышленных палат Беларуси и России. Акценты для переговоров в двустороннем формате с бизнесом расставляет время. Развитие семейного предпринимательства и совместное производство газомотороного топлива. Ключевые тезисы представят уже завтра.

Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты России:

Семейный бизнес – это тема всемирная, везде присутствует. С точки зрения газомоторного топлива – сейчас период, когда необходимо этой темой более серьезно заниматься. Это важно и для Беларуси, и для России.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Импортозамещение и кооперация – это сближение наше уже дает результаты, уже появилась продукция, которая собрана полностью из составляющих белорусских и российских. Новые виды продукции в нашем машиностроении уже появились, первые образцы. Гуманитарное сотрудничество, общественная дипломатия, реализация единой промышленной и аграрной политики, туризм, волонтерство, современные информационные технологии – 9 секций заседаний позволили обсудить, кажется, все, что сегодня объединяет страны. Кристина Протосовицкая:

Многие скептики говорят, что Форум регионов немножко изжил себя как формат.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению:

Я бы этим скептикам сказал, что он только начинает жить. С каждым шагом набирает силу. По количеству участников, секций, предложений. Другой вопрос, что все решения, предложения, которые крайне необходимы, должны браться на жесточайший контроль и исполняться.

Александр Карелин, член Совета Федерации России:

Добрососедство – я не хочу применять термин, он слишком обтекаемый. И к нам он не подходит. Нужно узнавать особенности каждого региона. Чем удобна эта форма – не в общем, не то, что поднимается и концентрируется на уровне государства, а каждый регион показывает от своих кулинарных предпочтений, заканчивая промыслами, каждый хвастается своими знаменитостями.