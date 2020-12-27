Есть даже фарфоровые экспонаты XIX века. Что можно увидеть в Музее детства?

Новости Беларуси. В эти предпраздничные дни многие из нас отправляются на шоппинг в поисках подарков для своих близких, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Определиться сложно, особенно в выборе сюрприза для ребенка: предложение велико. Хорошо, если заказ Деду Морозу поступил накануне. О каких игрушках мечтают дети и как выбрать идеальный, безопасный для здоровья ребенка подарок?

Здесь у нас Музей детства. В нашем музее семь залов.

Пять лет назад семья Сырокваш приняла решения открыть Музей детства и собрать здесь игрушки разных эпох. Почему бы не показать нынешнему поколению, какие «гаджеты» были любимыми у их родителей и даже прапра-? Вот, к примеру, с такими куклами играли дети в Древнем Египте.

Считалось, что чем проще игрушка, тем лучше у ребенка развивается воображение, моторика.

У каждого столетия своя toy-мода. Вот фарфоровые экспонаты середины XIX века. Исключительно ручная и эксклюзивная работа. Дети очень берегли их и потом даже передавали по наследству своим внукам.

Анастасия Корниенко, корреспондент:

А здесь игрушки уже моего детства. Мы играли на такой пианинке, учились шить на такой швейной машине. Здесь есть даже наша любимая неваляшка.

И еще конструктор. Типовой набор игрушек был на вооружении у каждого ребенка в СССР. Полки магазинов разнообразием не баловали, но дефицит явно способствовал развитию творчества.

В семье художницы Татьяны Раткевич традиционно новогодние подарки делают своими руками и украшают ими елку, даже не одну.

Татьяна Раткевич, художник:

Мы по вечерам любим. Очень теплая атмосфера, домашняя, приятная. Родители и так, наверное, немного времени уделяют своим детям. А здесь, когда они заняты общим делом, это очень приятно, объединяет детей и родителей, становится намного теплее и приятнее.

Современных Барби в Музее детства нет, это принципиальная позиция. Да и за игрушечной индустрией попросту не угонишься. Совсем скоро здесь откроют новую экспозицию, в ней будут представлены экспонаты, сделанные вместе родителями и детьми. Мастер-классы обещают проводить постоянно. Это то, уверяют здесь, чего так не хватает современным детям.