Есть даже фарфоровые экспонаты XIX века. Что можно увидеть в Музее детства?
Новости Беларуси. В эти предпраздничные дни многие из нас отправляются на шоппинг в поисках подарков для своих близких, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Определиться сложно, особенно в выборе сюрприза для ребенка: предложение велико. Хорошо, если заказ Деду Морозу поступил накануне. О каких игрушках мечтают дети и как выбрать идеальный, безопасный для здоровья ребенка подарок?
Здесь у нас Музей детства. В нашем музее семь залов.
Пять лет назад семья Сырокваш приняла решения открыть Музей детства и собрать здесь игрушки разных эпох. Почему бы не показать нынешнему поколению, какие «гаджеты» были любимыми у их родителей и даже прапра-? Вот, к примеру, с такими куклами играли дети в Древнем Египте.
Считалось, что чем проще игрушка, тем лучше у ребенка развивается воображение, моторика.
У каждого столетия своя toy-мода. Вот фарфоровые экспонаты середины XIX века. Исключительно ручная и эксклюзивная работа. Дети очень берегли их и потом даже передавали по наследству своим внукам.
Анастасия Корниенко, корреспондент:
А здесь игрушки уже моего детства. Мы играли на такой пианинке, учились шить на такой швейной машине. Здесь есть даже наша любимая неваляшка.
И еще конструктор. Типовой набор игрушек был на вооружении у каждого ребенка в СССР. Полки магазинов разнообразием не баловали, но дефицит явно способствовал развитию творчества.
В семье художницы Татьяны Раткевич традиционно новогодние подарки делают своими руками и украшают ими елку, даже не одну.
Татьяна Раткевич, художник:
Мы по вечерам любим. Очень теплая атмосфера, домашняя, приятная. Родители и так, наверное, немного времени уделяют своим детям. А здесь, когда они заняты общим делом, это очень приятно, объединяет детей и родителей, становится намного теплее и приятнее.
Современных Барби в Музее детства нет, это принципиальная позиция. Да и за игрушечной индустрией попросту не угонишься. Совсем скоро здесь откроют новую экспозицию, в ней будут представлены экспонаты, сделанные вместе родителями и детьми. Мастер-классы обещают проводить постоянно. Это то, уверяют здесь, чего так не хватает современным детям.
Галина Сырокваш, директор Музея детства:
Когда ты участвуешь в процессе игры, ты должен что-то создавать, общаться, отыгрывать ролевые игры. А если за тебя уже все продумано и тебе подали – просто открой, распакуй, посмотри и закрой – теряется весь смысл такой игрушки.
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