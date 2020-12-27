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Есть даже фарфоровые экспонаты XIX века. Что можно увидеть в Музее детства?

27 декабря 2020 19:11
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Новости Беларуси. В эти предпраздничные дни многие из нас отправляются на шоппинг в поисках подарков для своих близких, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Определиться сложно, особенно в выборе сюрприза для ребенка: предложение велико. Хорошо, если заказ Деду Морозу поступил накануне. О каких игрушках мечтают дети и как выбрать идеальный, безопасный для здоровья ребенка подарок?

Есть даже фарфоровые экспонаты XIX века. Что можно увидеть в Музее детства?-1

Здесь у нас Музей детства. В нашем музее семь залов.

Есть даже фарфоровые экспонаты XIX века. Что можно увидеть в Музее детства?-4

Пять лет назад семья Сырокваш приняла решения открыть Музей детства и собрать здесь игрушки разных эпох. Почему бы не показать нынешнему поколению, какие «гаджеты» были любимыми у их родителей и даже прапра-? Вот, к примеру, с такими куклами играли дети в Древнем Египте.

Есть даже фарфоровые экспонаты XIX века. Что можно увидеть в Музее детства?-7

Считалось, что чем проще игрушка, тем лучше у ребенка развивается воображение, моторика.

Есть даже фарфоровые экспонаты XIX века. Что можно увидеть в Музее детства?-10

У каждого столетия своя toy-мода. Вот фарфоровые экспонаты середины XIX века. Исключительно ручная и эксклюзивная работа. Дети очень берегли их и потом даже передавали по наследству своим внукам.

Есть даже фарфоровые экспонаты XIX века. Что можно увидеть в Музее детства?-13

Анастасия Корниенко, корреспондент:
А здесь игрушки уже моего детства. Мы играли на такой пианинке, учились шить на такой швейной машине. Здесь есть даже наша любимая неваляшка.

Есть даже фарфоровые экспонаты XIX века. Что можно увидеть в Музее детства?-16

И еще конструктор. Типовой набор игрушек был на вооружении у каждого ребенка в СССР. Полки магазинов разнообразием не баловали, но дефицит явно способствовал развитию творчества.

Есть даже фарфоровые экспонаты XIX века. Что можно увидеть в Музее детства?-19

В семье художницы Татьяны Раткевич традиционно новогодние подарки делают своими руками и украшают ими елку, даже не одну.

Есть даже фарфоровые экспонаты XIX века. Что можно увидеть в Музее детства?-22

Татьяна Раткевич, художник:
Мы по вечерам любим. Очень теплая атмосфера, домашняя, приятная. Родители и так, наверное, немного времени уделяют своим детям. А здесь, когда они заняты общим делом, это очень приятно, объединяет детей и родителей, становится намного теплее и приятнее.

Есть даже фарфоровые экспонаты XIX века. Что можно увидеть в Музее детства?-25

Современных Барби в Музее детства нет, это принципиальная позиция. Да и за игрушечной индустрией попросту не угонишься. Совсем скоро здесь откроют новую экспозицию, в ней будут представлены экспонаты, сделанные вместе родителями и детьми. Мастер-классы обещают проводить постоянно. Это то, уверяют здесь, чего так не хватает современным детям.

Есть даже фарфоровые экспонаты XIX века. Что можно увидеть в Музее детства?-28

Галина Сырокваш, директор Музея детства:
Когда ты участвуешь в процессе игры, ты должен что-то создавать, общаться, отыгрывать ролевые игры. А если за тебя уже все продумано и тебе подали  просто открой, распакуй, посмотри и закрой теряется весь смысл такой игрушки.

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# Музеи # общество # Анастасия Корниенко # Татьяна Раткевич # Галина Сырокваш # Фотофакт

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