«Машинку на пульте управления». Какие подарки маленькие белорусы хотят получить на Новый год?

Новости Беларуси. В эти предпраздничные дни многие из нас отправляются на шоппинг в поисках подарков для своих близких, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Определиться сложно, особенно в выборе сюрприза для ребенка: предложение велико. Хорошо, если заказ Деду Морозу поступил накануне. О каких игрушках мечтают дети и как выбрать идеальный, безопасный для здоровья ребенка подарок?

Отдельная история – куклы. В тренде Lol и все те же Барби. Споры о влиянии красотки на представления об идеале фигуры у девочек оставим науке, их слишком много.

Пупсы. Их можно кормить, для них даже есть свои детские подгузники, которые надо менять. Хороша игрушка, ничего не скажешь. Но стоит заглянуть в коробку, чтобы определиться с полом малыша.