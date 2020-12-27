«Машинку на пульте управления». Какие подарки маленькие белорусы хотят получить на Новый год?
Новости Беларуси. В эти предпраздничные дни многие из нас отправляются на шоппинг в поисках подарков для своих близких, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Определиться сложно, особенно в выборе сюрприза для ребенка: предложение велико. Хорошо, если заказ Деду Морозу поступил накануне. О каких игрушках мечтают дети и как выбрать идеальный, безопасный для здоровья ребенка подарок?
Отдельная история – куклы. В тренде Lol и все те же Барби. Споры о влиянии красотки на представления об идеале фигуры у девочек оставим науке, их слишком много.
Пупсы. Их можно кормить, для них даже есть свои детские подгузники, которые надо менять. Хороша игрушка, ничего не скажешь. Но стоит заглянуть в коробку, чтобы определиться с полом малыша.
Сергей Шлапак, психолог:
Может, вы не знаете, дети вполне себе друг друга в детских садах, в первых классах школы изучают. Ничего в этом постыдного нет, это естественный процесс познания.
Чтобы Дед Мороз мне куклу Lol купил.
Переливающийся блокнот и помаду.
Колонку, одеколон и флешку.
Машину на пульте управления.
У этой игрушки резко захлопывается челюсть. Может ли ребёнок испугаться? Читать здесь.