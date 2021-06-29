«Если захотеть, то можно всё». Задали три важных вопроса участникам Республиканского бала выпускников

Новости Беларуси. Роскошные платья, эффектные костюмы и атмосфера торжества. Республиканский бал выпускников собрал самых успешных молодых людей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Три сотни выпускников вузов со всей страны. Среди них – те, кто проявил себя не только в учебе, но и достиг высоких результатов в науке, искусстве и спорте. Только что встреча завершилась во Дворце Независимости, где к уже вчерашним студентам обратился Александр Лукашенко. Далее – неформальная часть вечера.

Евгений Пустовой, корреспондент:

На торжественный прием от имени Президента приглашены 230 выпускников со всех университетов страны, преподаватели и ректоры. Чуть ранее состоялось чествование самых успешных обладателей диплома. Более 20 человек из рук главы государства получили благодарности. Для ребят это отменный старт во взрослую жизнь.

Приглашение от главы государства на республиканский выпускной получили те, кто проявил себя в учебе, достиг результатов в науке, искусстве и спорте, просто старался проявить себя в любви к родине и деле, которое выбрали.

– Очень важно любить свою страну и делать для нее. Потому что она прекрасна. Не зря же мы стали, скажем так, на стражу закона – для того, чтобы защищать свою страну и людей, которые в ней живут.

– Можно в Беларуси себя реализовать современной молодежи?

– Если захотеть, то можно все. Главное – желание.

– Скажите, сложно ли попасть на республиканский выпускной?

– В первую очередь нужно стараться, быть активистом. Вот я, допустим, была секретарем БРСМ очень долгое время у себя на факультете. Поэтому меня заметили, я попала сюда. Очень этому рада, невероятно.