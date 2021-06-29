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«Если захотеть, то можно всё». Задали три важных вопроса участникам Республиканского бала выпускников

29 июня 2021 16:35
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Новости Беларуси. Роскошные платья, эффектные костюмы и атмосфера торжества. Республиканский бал выпускников собрал самых успешных молодых людей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Три сотни выпускников вузов со всей страны. Среди них – те, кто проявил себя не только в учебе, но и достиг высоких результатов в науке, искусстве и спорте. Только что встреча завершилась во Дворце Независимости, где к уже вчерашним студентам обратился Александр Лукашенко. Далее – неформальная часть вечера.

«Если захотеть, то можно всё». Задали три важных вопроса участникам Республиканского бала выпускников-1

Евгений Пустовой, корреспондент: 
На торжественный прием от имени Президента приглашены 230 выпускников со всех университетов страны, преподаватели и ректоры. Чуть ранее состоялось чествование самых успешных обладателей диплома. Более 20 человек из рук главы государства получили благодарности. Для ребят это отменный старт во взрослую жизнь.

«Если захотеть, то можно всё». Задали три важных вопроса участникам Республиканского бала выпускников-3

Приглашение от главы государства на республиканский выпускной получили те, кто проявил себя в учебе, достиг результатов в науке, искусстве и спорте, просто старался проявить себя в любви к родине и деле, которое выбрали.

«Если захотеть, то можно всё». Задали три важных вопроса участникам Республиканского бала выпускников-5

– Очень важно любить свою страну и делать для нее. Потому что она прекрасна. Не зря же мы стали, скажем так, на стражу закона – для того, чтобы защищать свою страну и людей, которые в ней живут.

«Если захотеть, то можно всё». Задали три важных вопроса участникам Республиканского бала выпускников-7

– Можно в Беларуси себя реализовать современной молодежи?
– Если захотеть, то можно все. Главное – желание.

«Если захотеть, то можно всё». Задали три важных вопроса участникам Республиканского бала выпускников-9

– Скажите, сложно ли попасть на республиканский выпускной?
– В первую очередь нужно стараться, быть активистом. Вот я, допустим, была секретарем БРСМ очень долгое время у себя на факультете. Поэтому меня заметили, я попала сюда. Очень этому рада, невероятно.

«Если захотеть, то можно всё». Задали три важных вопроса участникам Республиканского бала выпускников-11

– Как вы думаете, сложно будет работать с молодежью современной для вас?
– Если молодежь мотивирована, тогда работать будет легко. Нужно самообразовываться и вкладывать в себя.

# Выпускной # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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