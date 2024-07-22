Белорус победил в Международном конкурсе чтецов «Живая классика». Поговорили с юным талантом

Знаете ли вы, что Международный конкурс юных чтецов «Живая классика» – это самый масштабный в мире литературный конкурс на русском языке? Если вы этого не знали, то это так. В июне очередной конкурс собрал любителей русской литературы из 60 стран. Ольга Бурлакова, ведущая:

Расскажите про конкурс, который прошел недавно в Москве. Сначала вы выиграли конкурс белорусский.

Валерий Султанов, педагог дополнительного образования, руководитель образцовой студии эстетического воспитания «Океан»:

Да, это был белорусский конкурс юных чтецов «Живая классика», на котором Стас получил в своей возрастной категории первое место. После этого он был приглашен на День белорусской письменности в Городке, где был объявлен абсолютным победителем конкурса «Живая классика» Республики Беларусь, где он читал Янку Мавра «Завошта?» Когда весь тысячный зал встал и аплодировал стоя, все женщины плакали, Стас плакал в том числе на сцене. Это дорогого стоит. А после этого был следующий конкурс, который в прошлом году проходил впервые – это Международный поэтический конкурс «Живая классика». Он проходил в Санкт-Петербурге, мы дошли до финала и стали финалистами. Потом мы сразу подались на Международный прозаический конкурс «Живая классика». Это самый большой конкурс, который только есть. 2,5 миллиона желающих победить и выступить на Красной площади. Екатерина Яцкевич, ведущая:

Какие у тебя были эмоции? Какое произведение вы выбрали на главный конкурс?