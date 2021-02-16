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В Борисовском районе провели мониторинг цен на продукты. Что об их изменении говорят работники магазинов и местные жители?

16 февраля 2021 20:03
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Новости Беларуси. В Борисовском районе 16 февраля провели мониторинг цен. Рейд по торговым сетям устроили районная власть, профсоюзы и сенатор от Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое внимание – социально значимым товарам и лекарствам. По рекомендации Минздрава, стоимость медпрепаратов из-за введения НДС не должна была вырасти более, чем на 5 %.   

Каков итог проверки? Дмитрий Боярович расскажет подробнее. 

Незначительно, но подорожало масло подсолнечное. Стоило 2,89, по состоянию на 1 декабря – 3,39.   

В Борисовском районе провели мониторинг цен на продукты. Что об их изменении говорят работники магазинов и местные жители? -1

Итоги личного мониторинга цен на продукты показывает Елена Зябликова. Сенатор от Минской области подключилась к этой работе в ноябре. Говорит, к примеру, в фирменном магазине Борисовского комбината хлебопродуктов динамика цен незначительная. Есть вопросы по подсолнечному маслу, рыбе. В остальном рост либо небольшой, либо отсутствует.   

В Борисовском районе провели мониторинг цен на продукты. Что об их изменении говорят работники магазинов и местные жители? -4

– Я постоянный клиент, сюда постоянно приезжаю.
– Ничего не подорожало за последнее время?
– Наоборот подешевела колбаса.   

В Борисовском районе провели мониторинг цен на продукты. Что об их изменении говорят работники магазинов и местные жители? -7

Цены проверяют и в этом государственном сетевом магазине. Особое внимание здесь социально значимым товарам. Каждый месяц на несколько позиций из них делают скидки. Дисконт 10 % и на продукцию собственного приготовления после 18:00. На 17 из 33 социальных товаров установлена предельная торговая надбавка – от 10 % до 24 %.   

В Борисовском районе провели мониторинг цен на продукты. Что об их изменении говорят работники магазинов и местные жители? -10

Анастасия Нарушевич, заместитель директора торгового предприятия:
На сегодня политика предприятия стабильная в области ценообразования. Согласно мониторинга Министерства антимонопольного регулирования и торговли ежемесячно проводится мониторинг на базе нашего предприятия, и неконтролируемого роста цен на нашем предприятии не допускалось.    

В Борисовском районе провели мониторинг цен на продукты. Что об их изменении говорят работники магазинов и местные жители? -13

В магазине активно поддерживают местных производителей. Выгодно всем – и заводам, и торговой сети, и покупателю. Затраты на транспортировку минимальные. Это влияет на итоговую стоимость. Поэтому если проблемы роста цен наблюдаются, то касаются в основном завозных позиций. К примеру, гречки.   

В Борисовском районе провели мониторинг цен на продукты. Что об их изменении говорят работники магазинов и местные жители? -16

Мы попросили самих покупателей оценить, как изменялись цены в этом магазине за последнее время. 

Подробности в видеоматериале.   

# Продукты питания # общество # Анастасия Нарушевич # Елена Зябликова # Дмитрий Боярович # Фотофакт

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