В Борисовском районе провели мониторинг цен на продукты. Что об их изменении говорят работники магазинов и местные жители?

Новости Беларуси. В Борисовском районе 16 февраля провели мониторинг цен. Рейд по торговым сетям устроили районная власть, профсоюзы и сенатор от Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое внимание – социально значимым товарам и лекарствам. По рекомендации Минздрава, стоимость медпрепаратов из-за введения НДС не должна была вырасти более, чем на 5 %.

Каков итог проверки? Дмитрий Боярович расскажет подробнее.

Незначительно, но подорожало масло подсолнечное. Стоило 2,89, по состоянию на 1 декабря – 3,39.