Если в 8.00 ребёнок не пришёл в школу – тут же приходит SMS родителю. Показываем продвинутую гимназию в Минске

Вв одной из серий проекта «Я шагаю по стране» показали современную, оснащенную по последнему слову техники гимназию.
Вв одной из серий проекта «Я шагаю по стране» показали современную, оснащенную по последнему слову техники гимназию.
Ольга Талаева, учитель ГУО «Средняя школа №51 Минска»:
У нас 6 таких кабинетов, оборудованных современными компьютерами. У каждого учащегося есть такая карта.
Перед началом работы за компьютером, каждый учащийся кладет свою карточку на считыватель. Эта система позволяет нам, во-первых, контролировать время за компьютером, помогает управлять учебным процессом.
Сегодня компьютерные технологии добрались не только до кабинетов информатики. Электронные дневники – журналы, оценку родители могут посмотреть онлайн, а если ребенок заболел – в нем можно узнать, что прошли одноклассники и что задавали на дом. В эту гимназию, даже вход по карточкам.
Юлия Покатаева, заместитель директора по учебной работе ГУО «Средняя школа №51 Минска»:
Входя в школу, ребенок прикладывает карточку к считывающему устройству. На компьютере отображается информация, т.е. мы видим, какой ребенок – фамилия, имя, отчество, класс, время прихода.
Если ребенок должен быть в школе в 8.00, но в 8 ребенок не перешагнул порог школы – тут же SMS приходит родителям о том, что его ребенок в школу не пришел.
Президент Беларуси об образовании: «Нельзя перегружать ученика»
Ничего удивительного: современные технологии, методики, позволяющие научить ребенка читать, считать, да и куда более сложным арифметическим действиям раньше, чем ходить.
Подробности – в видеоматериале