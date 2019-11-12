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Если в 8.00 ребёнок не пришёл в школу – тут же приходит SMS родителю. Показываем продвинутую гимназию в Минске

12 ноября 2019 20:46
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Вв одной из серий проекта «Я шагаю по стране» показали современную, оснащенную по последнему слову техники гимназию.

Если в 8.00 ребёнок не пришёл в школу – тут же приходит SMS родителю. Показываем продвинутую гимназию в Минске-1

Ольга Талаева, учитель ГУО «Средняя школа №51 Минска»:
У нас 6 таких кабинетов, оборудованных современными компьютерами. У каждого учащегося есть такая карта.

Если в 8.00 ребёнок не пришёл в школу – тут же приходит SMS родителю. Показываем продвинутую гимназию в Минске-4

Перед началом работы за компьютером, каждый учащийся кладет свою карточку на считыватель. Эта система позволяет нам, во-первых, контролировать время за компьютером, помогает управлять учебным процессом.

Если в 8.00 ребёнок не пришёл в школу – тут же приходит SMS родителю. Показываем продвинутую гимназию в Минске-7

Если в 8.00 ребёнок не пришёл в школу – тут же приходит SMS родителю. Показываем продвинутую гимназию в Минске-9

Сегодня компьютерные технологии добрались не только до кабинетов информатики. Электронные дневники – журналы, оценку родители могут посмотреть онлайн, а если ребенок заболел – в нем можно узнать, что прошли одноклассники и что задавали на дом. В эту гимназию, даже вход по карточкам.

Если в 8.00 ребёнок не пришёл в школу – тут же приходит SMS родителю. Показываем продвинутую гимназию в Минске-12

Юлия Покатаева, заместитель директора по учебной работе ГУО «Средняя школа №51 Минска»:
Входя в школу, ребенок прикладывает карточку к считывающему устройству. На компьютере отображается информация, т.е. мы видим, какой ребенок – фамилия, имя, отчество, класс, время прихода.

Если в 8.00 ребёнок не пришёл в школу – тут же приходит SMS родителю. Показываем продвинутую гимназию в Минске-15


 

Если в 8.00 ребёнок не пришёл в школу – тут же приходит SMS родителю. Показываем продвинутую гимназию в Минске-17

Если ребенок должен быть в школе в 8.00, но в 8 ребенок не перешагнул порог школы – тут же SMS приходит родителям о том, что его ребенок в школу не пришел.

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Если в 8.00 ребёнок не пришёл в школу – тут же приходит SMS родителю. Показываем продвинутую гимназию в Минске-20

Ничего удивительного: современные технологии, методики, позволяющие научить ребенка читать, считать, да и куда более сложным арифметическим действиям раньше, чем ходить.

Подробности – в видеоматериале

# Школы в Беларуси # общество # Ольга Талаева # Юлия Покатаева # Фотофакт

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