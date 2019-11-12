Прямой эфир

Какие предметы изучают кадеты, и почему им нельзя сидеть на кроватях?

12 ноября 2019 20:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Этой традиции сотни лет. К кадетскому балу в XIX веке готовились почти также ответственно, как к параду. Это тоже церемониал в честь воинской славы: для будущего офицера этикет не менее важен, чем доблесть и мужество.

Какие предметы изучают кадеты, и почему им нельзя сидеть на кроватях?-1

Об этой традиции рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране».

Кадетский корпус в Беларуси существовал уже в 30-х годах XIX века. Например, в Полоцке в те годы в нем учились малолетние дворяне. Сегодня такие мужские учебные заведения есть во многих регионах страны.

Какие предметы изучают кадеты, и почему им нельзя сидеть на кроватях?-3

Это современное кадетское училище – проект Министерства внутренних дел. Впрочем, здесь готовят не только будущих милиционеров.

Какие предметы изучают кадеты, и почему им нельзя сидеть на кроватях?-5

Выпускники могут выбрать любую государственную службу, да и гражданскую профессию. Но случайные люди сюда попадают редко.

Какие предметы изучают кадеты, и почему им нельзя сидеть на кроватях?-7

Максим Мурашко, кадет Минского городского кадетского училища №1 им. М.В.Фрунзе:
Отец часто водил на парады 3 июля, когда гарнизоны шли. Это было очень красиво.

Примерно треть курсантов – дети милиционеров.

Какие предметы изучают кадеты, и почему им нельзя сидеть на кроватях?-9

Сегодня они в кадетских погонах. У будущих офицеров, как и положено, серьезные мужские планы. Выбор этих курсантов пал на военную академию. 

Какие предметы изучают кадеты, и почему им нельзя сидеть на кроватях?-11

В курсанты поступают мальчишки после 7-го, 8-го класса. И сразу привыкают к армейской дисциплине.

Какие предметы изучают кадеты, и почему им нельзя сидеть на кроватях?-13

Максим Мурашко, кадет Минского городского кадетского училища №1 им. М.В.Фрунзе:
Строевая подготовка, общефизическая подготовка, медицинская подготовка, этикет, основы права.

Станислав Шнабель, кадет Минского городского кадетского училища №1 им. М.В.Фрунзе:
Не каждый сможет учиться в кадетском училище. Не каждый сможет жить по распорядку.

Какие предметы изучают кадеты, и почему им нельзя сидеть на кроватях?-15

Четыре идеально заправленные кровати.

Какие предметы изучают кадеты, и почему им нельзя сидеть на кроватях?-17

Максим Мурашко:
У нас по распорядку дня разрешено на них садиться только в 21.50, за 10 минут до отбоя, чтобы подготовиться к нему.  В остальное время в комнатах и на кроватях находиться нельзя.

Какие предметы изучают кадеты, и почему им нельзя сидеть на кроватях?-19

Это наша повседневная форма одежды, всегда сверху складывают головной убор, в данном случае это кепка. Воротничок белый, который нужно каждый день подшивать.

Они готовы не только к военной академии – к академии жизни. Готовы в любой момент встать на защиту родины.

# Армия

Другие новости рубрики

Все новости
Чем популярны пекарни в Мотоле и почему сюда за пирогами едут со всей округи
12 ноября 2019 18:27

Чем популярны пекарни в Мотоле и почему сюда за пирогами едут со всей округи

Как готовят в печи колбасу, пальцем пиханную. Исконно белорусское блюдо
12 ноября 2019 18:25

Как готовят в печи колбасу, пальцем пиханную. Исконно белорусское блюдо

«Комаровку» будут реконструировать 5 лет. Что планируют обновить
12 ноября 2019 16:58

«Комаровку» будут реконструировать 5 лет. Что планируют обновить