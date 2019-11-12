Какие предметы изучают кадеты, и почему им нельзя сидеть на кроватях?

Этой традиции сотни лет. К кадетскому балу в XIX веке готовились почти также ответственно, как к параду. Это тоже церемониал в честь воинской славы: для будущего офицера этикет не менее важен, чем доблесть и мужество.

Об этой традиции рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране». Кадетский корпус в Беларуси существовал уже в 30-х годах XIX века. Например, в Полоцке в те годы в нем учились малолетние дворяне. Сегодня такие мужские учебные заведения есть во многих регионах страны.

Это современное кадетское училище – проект Министерства внутренних дел. Впрочем, здесь готовят не только будущих милиционеров.

Выпускники могут выбрать любую государственную службу, да и гражданскую профессию. Но случайные люди сюда попадают редко.

Максим Мурашко, кадет Минского городского кадетского училища №1 им. М.В.Фрунзе:

Отец часто водил на парады 3 июля, когда гарнизоны шли. Это было очень красиво. Примерно треть курсантов – дети милиционеров.

Сегодня они в кадетских погонах. У будущих офицеров, как и положено, серьезные мужские планы. Выбор этих курсантов пал на военную академию.

В курсанты поступают мальчишки после 7-го, 8-го класса. И сразу привыкают к армейской дисциплине.

Максим Мурашко, кадет Минского городского кадетского училища №1 им. М.В.Фрунзе:

Строевая подготовка, общефизическая подготовка, медицинская подготовка, этикет, основы права. Станислав Шнабель, кадет Минского городского кадетского училища №1 им. М.В.Фрунзе:

Не каждый сможет учиться в кадетском училище. Не каждый сможет жить по распорядку.

Четыре идеально заправленные кровати.

Максим Мурашко:

У нас по распорядку дня разрешено на них садиться только в 21.50, за 10 минут до отбоя, чтобы подготовиться к нему. В остальное время в комнатах и на кроватях находиться нельзя.