Яркие губы и воздушное платье. Создаём красивый образ на 8 марта

Каждая девушка готовится по достоинству встретить 8 марта. В этот волшебный день милые дамы мечтают сиять не от хайлайтера, а от комплиментов любимых мужчин. Стать королевой праздника поможет легкий и естественный макияж. Сейчас он на пике популярности. Залог красивого макияжа – хорошо увлажненная кожа. Это первый этап перед нанесением тонального крема. Анжелика Баклага, визажист:

Оттенок тональника подбирается, как правило, в зоне ключицы либо в зоне шеи. Наносим на все лицо, на границе между ухом, на ухо, на глаза и на шею.

Следующим этапом на пути к идеальной сияющей коже станет консилер. Он поможет скрыть покраснения и синячки под глазами. Выбирайте оттенок светлее тонального крема, тогда взгляд будет выразительнее. Дальше дело за скульптурированием лица. Анжелика Баклага:

Наносим на выступающие точки скулы. Свет – это всегда точка, не линия. Мы ее нанесли и просто растушевываем. Можно на центр носика, над губой, на центр нижней губы, тогда губки будут более пухлыми и на центр подвижного века.

Затем оттените щеки румянами, прокрасьте веко полупрозрачными тенями и подчеркните глаза тушью. Теперь самое главное – губы. Они должны быть выразительными и яркими. Анжелика Баклага:

Актуально будет выбирать акцент на губы. Выбирайте розовые оттенки, цвет фуксии, либо свежие мандариновые, оранжевые, либо классические красные и тогда вы всегда будете в центре внимания.

Когда макияж готов, самое время приняться за укладку. Весенние тренды диктуют легкие локоны. Экспериментируйте и фантазируйте! Но откажитесь от неестественных макаронных завитков и лакированных начесов.

Наталья Ерёмина, парикмахер:

Локоны должны выглядеть достаточно легкими и живыми в движении. Сначала мы их прочесываем, немного заполняем легким лаком, растягиваем в стороны, еще раз расчесываем и уже берем сильный лак и фиксируем отдельные участки.

Подчеркнуть роскошную укладку и макияж поможет стильный наряд. Этой весной законодатели моды отдают предпочтения цвету фуксии, хаки, мятным и небесным оттенкам. Без внимания не остается глубокий синий, оранжевый, пастельный и пудровый. Что лучше выбрать: платье или юбку, или брючный костюм? Что будет в этот день очень актуальным? Лилия Рихтер, стилист:

Хочется выглядеть особенно женственно и романтично, поэтому я советую обратить внимание, в первую очередь, на платья. Если вы не являетесь поклонником платьев, то вы можете приобрести блузу в романтичном стиле и сочетать ее с брючным костюмом. Вот такое перевоплощение у нас получилось. Мы использовали базовый костюм в красивом мятном цвете и добавили нотку романтики при помощи такой блузы.

Фаворит принтов у дизайнеров в этом сезоне – цветочный. Воздушные платья в этой расцветке смотрятся эффектнее всего. Чем мельче и наивнее цветочек, тем романтичнее и нежнее получится ваш образ. Лилия Рихтер:

У нас получился такой очень женственный образ, а туфли на каблуке и вечерняя сумочка придают ему нарядности. Данное платье очень хорошо будет смотрется с курткой-косухой и ботинками в грубом стиле.