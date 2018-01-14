Новости Беларуси. О том, что такое для Белорусского союза женщин практика конкретных дел, может ли женщина-политик, женщина-бизнесмен быть по-настоящему счастлива и институте традиционной семьи Марианна Щеткина рассказала в интервью программе «Неделя».

Белорусский союз женщин, он же собирается помогать женщинам становиться бизнесменами, заниматься бизнесом. А вот что это за инициатива? На ваш взгляд женщина-политик, женщина-бизнесмен, она может быть по-настоящему счастливой как женщина?

Марианна Щеткина, председатель ОО «Белорусский союз женщин»:

Конечно. А почему нет-то? Скажите, а мужчина что, не мечтает о семье? Он что, не мечтает о профессиональном росте? Он не мечтает совершенствоваться в своей работе, достичь чего-то? Мечтают? А чем женщины-то отличаются?

Знаете, наверное, каждый человек счастлив еще тогда, когда он востребован. И если просто закрыть только в семье или женщину, или мужчину, то тесновато становится. Пускай каждый поступает так, как ему хочется (в рамках общечеловеческих ценностей). Пускай реализует свои мечты, не надо мешать, на надо навязывать свое мнение. Кто-то хочет быть домохозяйкой, и это здорово, это прекрасно. Кто-то хочет быть в бизнесе – пожалуйста.