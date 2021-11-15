«Занимался организацией массовых беспорядков». Блогеру Пальчису предъявлено обвинение

31-летний блогер являлся одним из организаторов массовых беспорядков на территории столицы. Как установили следователи, в своем Telegram-канале и социальных сетях, пользуясь доверием аудитории, Пальчис склонял своих подписчиков к действиям, направленным на угрозу национальной безопасности. Свою деятельность он вел еще с 2016 года и вплоть до задержания осенью 2020 года. Психолингвистическая экспертиза контента Telegram-канала показала, что материалы содержат признаки экстремизма и координации протестов.

Андрей Мотолько, заместитель начальника управления Следственного комитета Беларуси по Минску:

Одновременно с затуманиванием сознания граждан Пальчис занимался организацией массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Помимо информационного воздействия обвиняемый склонял их к совершению указанных преступлений, размещая информацию о планируемых месте и времени проведения противоправных действий, информационном поводе, обучая и подготавливая потенциальных участников. В настоящий момент уже получены неопровержимые доказательства, свидетельствующие о совершении Пальчисом действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.

В настоящий момент Пальчису предъявлено обвинение. Он находится под стражей. Материалы дела переданы в прокуратуру для направления в суд.