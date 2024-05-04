Если ночь тёплая и звёздная, урожай будет хороший. Народные приметы на начало мая

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы, рассказали в программе «Плюс-минус». Самое время заглянуть в народный календарь. Традиции наших предков расскажут о погоде все и даже больше!

6 мая. Юрий Вешний, Егорьев день. С Юрьева дня начинались активные полевые работы. На те поля, которые были засеяны ранее, выходили служить молебны, а нивы окропляли святой водой. Наблюдали крестьяне и за погодой – по ней можно было сделать выводы о будущем урожае. «На Егория мороз будет просо и овес», – говорили в народе. 7 мая. Евсей – Овсы отсей. Даже если в начале мая стояла хорошая погода, крестьяне не спешили радоваться. Они знали, что после Евсея может быть еще 12 дней морозных. К этому дню нужно было закончить посев овса – отсюда и название дня.

8 мая. Марк Ключник. По осадкам гадали на будущее. Говорили: «Если выпадет в мае три дождя добрых, то и хлеба будет на три года полных». В то же время ясный день на Марка обещал хороший урожай яровых. 10 мая. Семен Ранопашец. Свое прозвище Семен получил из-за того, что повсюду на Руси уже начиналась пахота. Но спешить с посевом тоже не стоило. Хлеб было принято сеять только в теплую погоду и в теплую землю. Также говорили, что пахать пора, когда лес одевается в листву.