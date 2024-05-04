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Дождевание, полив и задымление – разбираемся, как спасти деревья и кустарники от майских морозов

04 мая 2024 18:24
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Частые гости в мае – ночные заморозки, которые как раз обещают нагрянуть в ближайшие дни. Чтобы не погубить будущий урожай, внимательно следите за прогнозом погоды. Для спасения цветущих деревьев и кустарников используйте все возможные способы. Самые распространенные из них – дождевание, полив и задымление.

Когда температура опустится ниже 0 °С, с помощью шланга с распылителем опрыскайте водой все ветви. Повторите эту процедуру несколько раз с интервалом 10-15 минут. Слой льда, которым покроется дерево, защитит его от мороза.

Дождевание, полив и задымление – разбираемся, как спасти деревья и кустарники от майских морозов-1

Еще один способ – полив приствольных кругов. Его нужно провести накануне похолодания. Обильно полейте землю и укройте пленкой. Вечером снимите ее. Идущий от мокрой земли пар защитит цветущие ветви от мороза.

Дождевание, полив и задымление – разбираемся, как спасти деревья и кустарники от майских морозов-4

Садоводы также часто применяют такой способ спасения сада, как задымление. Накануне похолодания расположите по всему саду дымовые кучи. Внизу поместите сухой материал, а сверху накройте все сырыми листьями, мокрой травой или небольшим слоем земли. Цель – создать не огонь, а дым, который окутает сад и поможет сохранить тепло.

# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова

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