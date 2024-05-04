Дождевание, полив и задымление – разбираемся, как спасти деревья и кустарники от майских морозов

Частые гости в мае – ночные заморозки, которые как раз обещают нагрянуть в ближайшие дни. Чтобы не погубить будущий урожай, внимательно следите за прогнозом погоды. Для спасения цветущих деревьев и кустарников используйте все возможные способы. Самые распространенные из них – дождевание, полив и задымление.
Когда температура опустится ниже 0 °С, с помощью шланга с распылителем опрыскайте водой все ветви. Повторите эту процедуру несколько раз с интервалом 10-15 минут. Слой льда, которым покроется дерево, защитит его от мороза.
Еще один способ – полив приствольных кругов. Его нужно провести накануне похолодания. Обильно полейте землю и укройте пленкой. Вечером снимите ее. Идущий от мокрой земли пар защитит цветущие ветви от мороза.
Садоводы также часто применяют такой способ спасения сада, как задымление. Накануне похолодания расположите по всему саду дымовые кучи. Внизу поместите сухой материал, а сверху накройте все сырыми листьями, мокрой травой или небольшим слоем земли. Цель – создать не огонь, а дым, который окутает сад и поможет сохранить тепло.