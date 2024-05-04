Дождевание, полив и задымление – разбираемся, как спасти деревья и кустарники от майских морозов

Частые гости в мае – ночные заморозки, которые как раз обещают нагрянуть в ближайшие дни. Чтобы не погубить будущий урожай, внимательно следите за прогнозом погоды. Для спасения цветущих деревьев и кустарников используйте все возможные способы. Самые распространенные из них – дождевание, полив и задымление.

Когда температура опустится ниже 0 °С, с помощью шланга с распылителем опрыскайте водой все ветви. Повторите эту процедуру несколько раз с интервалом 10-15 минут. Слой льда, которым покроется дерево, защитит его от мороза.