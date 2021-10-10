Если на иве иней, зима будет очень долгой. По каким ещё приметам можно узнать о погоде на ближайшие месяцы?

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. Если 11 октября на иве виден иней, предстоящая зима будет очень долгой, рассказали в программе «Плюс-минус». Если вокруг Луны виден радужный круг, скоро будет дождливо и ветрено.

12 октября. Если небо звездное, то, по наблюдениям наших предков, осень будет сухой. Ночью или поздно вечером появляется туман – заморозков не будет.