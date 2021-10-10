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Если на иве иней, зима будет очень долгой. По каким ещё приметам можно узнать о погоде на ближайшие месяцы?

10 октября 2021 06:58
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Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. Если 11 октября на иве виден иней, предстоящая зима будет очень долгой, рассказали в программе «Плюс-минус». Если вокруг Луны виден радужный круг, скоро будет дождливо и ветрено.

12 октября. Если небо звездное, то, по наблюдениям наших предков, осень будет сухой. Ночью или поздно вечером появляется туман – заморозков не будет.

Если на иве иней, зима будет очень долгой. По каким ещё приметам можно узнать о погоде на ближайшие месяцы?-1

Если 13 октября выпадет снег, то зима наступит нескоро. Если журавли улетели в этот день, то зима будет ранней и холодной.

14 октября. Наши предки говорили, что на Покров до обеда осень, а после обеда – зимушка-зима. Если в этот день ветер с юга – к мягкой зиме, с севера – к суровой, с востока – холодной и малоснежной, с запада – к снежной.

Если на иве иней, зима будет очень долгой. По каким ещё приметам можно узнать о погоде на ближайшие месяцы?-4

15 октября. В старину подметили, если в этот день дождь льет стеной, то зима студеная будет, а если враз листья опали с деревьев, то жди холодов.

Придут осенние дожди, ночью возможны заморозки. Бабье лето в Беларуси закончилось? Читайте здесь.

# Погода # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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