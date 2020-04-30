«Если мы не победим, то проиграем». Как Йозеф Геббельс проводил нацистскую пропаганду

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает. О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

6 января 1943 года. На инструктаже пропагандистов Йозеф Геббельс заявил, что «пропаганда с начала войны приняла следующее ошибочное развитие»: 1-й год войны: Мы победили.

2-й год войны: Мы победим.

3-й год войны: Мы должны победить.

4-й год войны: Мы не можем оказаться побежденными.

5-й год войны: Мы все-таки можем победить.

6-й год войны: Если мы не победим, то проиграем. Подкладывали во время киносеансов, разбрасывали по улицам. Какими способами распространяли листовки во время войны