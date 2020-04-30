В Минской области воюют с борщевиком: на это потратят 25 тысяч рублей только в одном районе

Новости Беларуси. Борьба с борщевиком начинается в центральном регионе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Минская область занимает второе место в стране по количеству опасных сорняков. Основные центры расположены в Логойском, Слуцком и Воложинском районах. Последний потратит 25 тысяч рублей в 2020 году на ликвидацию борщевика.

С мая специалисты проведут химическую очистку «зараженных» территорий. В Воложинской области определено более 30 участков – это береговые линии, земли лесного фонда и населенные пункты. А во время сева особое внимание уделяется и сельскохозяйственным угодьям.

Ирина Косик, главный специалист Воложинской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:

На территории нашего района более 20 гектаров – это земли именно сельскохозяйственного назначения. Но регулярная химическая обработка, которая ведется на протяжении достаточного количества времени, позволяет сокращать эти площади. Мы уже некоторые из них начинаем вводить в севооборот под посадку культур соответствующих. Это снижает риск повторного заражения и распространения инвазивных видов.

Семена борщевика могут оставаться в почве более 10 лет, поэтому необходимо проводить обработку ежегодно. Растение особенно опасно для человека: оно вызывает сильные ожоги.