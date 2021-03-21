На Курган Бессмертия в Освее везли землю из сожжённых деревень и братских могил. Посмотрите, как он выглядит

Новости Беларуси. Освея. Тогда – районный центр, сегодня – горпоселок. Эти земли больше всего пострадали во время войны, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

В память о тех бесчеловечных муках здесь возвышается Курган Бессмертия. В 1960-х сюда свезли горстки земли из сожженных деревень и братских могил. Здесь их самое большое количество – почти 90.