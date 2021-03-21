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На Курган Бессмертия в Освее везли землю из сожжённых деревень и братских могил. Посмотрите, как он выглядит

21 марта 2021 17:07
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Новости Беларуси. Освея. Тогда  районный центр, сегодня горпоселок. Эти земли больше всего пострадали во время войны, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

На Курган Бессмертия в Освее везли землю из сожжённых деревень и братских могил. Посмотрите, как он выглядит-1

В память о тех бесчеловечных муках здесь возвышается Курган Бессмертия. В 1960-х сюда свезли горстки земли из сожженных деревень и братских могил. Здесь их самое большое количество – почти 90.

На Курган Бессмертия в Освее везли землю из сожжённых деревень и братских могил. Посмотрите, как он выглядит-4

Сергей Навицкий, председатель Освейского сельского совета:
До Великой Отечественной войны здесь, в Освейском районе, проживали более 21 тысячи жителей. К сожалению, после войны осталось около шести тысяч. Очень сильно пострадал Верхнедвинский район.  

Маленькую девочку расстреляли в сугробе. История страшной расправы фашистов над жителями Верхнедвинска – читать здесь.

# Великая Отечественная война # общество # Сергей Навицкий # Виктор Пралич # Фотофакт

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