На Курган Бессмертия в Освее везли землю из сожжённых деревень и братских могил. Посмотрите, как он выглядит

Новости Беларуси. Освея. Тогда – районный центр, сегодня – горпоселок. Эти земли больше всего пострадали во время войны, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Освея. Тогда – районный центр, сегодня – горпоселок. Эти земли больше всего пострадали во время войны, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
В память о тех бесчеловечных муках здесь возвышается Курган Бессмертия. В 1960-х сюда свезли горстки земли из сожженных деревень и братских могил. Здесь их самое большое количество – почти 90.
Сергей Навицкий, председатель Освейского сельского совета:
До Великой Отечественной войны здесь, в Освейском районе, проживали более 21 тысячи жителей. К сожалению, после войны осталось около шести тысяч. Очень сильно пострадал Верхнедвинский район.
Маленькую девочку расстреляли в сугробе. История страшной расправы фашистов над жителями Верхнедвинска – читать здесь.