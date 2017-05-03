«Если меня нет в театре, это какое-то для меня ЧП»: госнаграды лучшим в профессии вручили во Дворце Республики

Новости Беларуси. Признание за многолетний труд и высокий профессионализм. По поручению главы государства заслуженным людям страны вручены государственные награды. В зале торжественных приемов Дворца Республики 95 белорусов, тех, кто каждый день вносит свой посильный вклад в развитие и процветание страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 95 белорусов. 95 наград. И несколько десятков ежедневных побед на рабочих местах лично у каждого из приглашенных во Дворец Республики.

Николай Мотюшко, водитель автомобиля филиала «Дорожно- эксплуатационного управления № 54» республиканского унитарного предприятия «Гродновавтодор»:

Водителем работаю с 81-го года. Зимой чистим, посыпаем дороги. Ответственные.

Игорь Коско, главный врач Могилевской областной детской больницы:

Мы начали выполнять нейрохирургические операции, работаем в области ЛОР-болезней и офтальмологии.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

В этом зале присутствуют люди, чей труд отмечен госнаградами, чей опыт, профессионализм, трудолюбие по-особому оценены нашей страной. География национальных побед – вся страна, от маленького городка до столичного проспекта. Это главное – знать, что профессионала обязательно увидят. Алена Сырова, СТВ:

Несколько часов после торжественной церемонии, мы в музыкальном театре. Адам Османович, здравствуйте, ни минуты покоя?

Адам Мурзич, художественный руководитель Белорусского государственного академического музыкального театра:

Ни минуты покоя. Надо работать, чтобы публика получала самые высокие чувства, приходя в театр. Спектакли, вереница премьер, балеты, мюзиклы, музыкальные комедии, классические оперетты – все это репертуар нашего музыкального театра. Адам Османович – почти семь лет как художественный руководитель Государственного академического музыкального театра. «Софья Гольшанская» – театральный бренд Беларуси – с его участием ожил на сцене. Адам Мурзич:

Обязательно присутствую на всех спектаклях и на всех репетициях. Если меня нет в театре, это какое-то для меня ЧП. И актеры смотрят: что-то худрука сегодня нет. Поспешит на работу и Ирина Евгеньевна. Это сейчас она директор 73-й школы столицы, учитель с 30-летним стажем, а когда-то сама сидела за партой в этих же стенах, потому и не понаслышке знает, чем увлечь и чему научить.