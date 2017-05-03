Молодечненская школа №9 будет сотрудничать с преподавателями из Арагона

Новости Беларуси. Культурно-образовательные связи с Испанией налаживают на Минщине.

О дальнейшем сотрудничестве со своими коллегами из Арагона договорились учителя средней школы № 9 Молодечно.

В скором будущем online-конференции должны перерасти в совместные проекты.

В перспективе – обмен опытом и плодотворная работа с институтом Сервантеса в Москве.

Эта крупная организация – центр изучения испанского языка на постсоветском пространстве. Программа обмена студентами или курсы для повышения профессионального мастерства учителей пригодились бы белорусским любителям испанского языка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Анастасия Кавецкая, ученица средней школы № 9 Молодечно:

Каждый из нас путешествует по странам. И для того, чтобы узнавать что-то новое, нам нужен язык. Мне нравится культура Испании, и я