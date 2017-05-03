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Молодечненская школа №9 будет сотрудничать с преподавателями из Арагона

03 мая 2017 16:18
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Новости Беларуси. Культурно-образовательные связи с Испанией налаживают на Минщине.

О дальнейшем сотрудничестве со своими коллегами из Арагона договорились учителя средней школы № 9 Молодечно.

В скором будущем online-конференции должны перерасти в совместные проекты.

В перспективе – обмен опытом и плодотворная работа с институтом Сервантеса в Москве.

Эта крупная организация – центр изучения испанского языка на постсоветском пространстве. Программа обмена студентами или курсы для повышения профессионального мастерства учителей пригодились бы белорусским любителям испанского языка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Анастасия Кавецкая, ученица средней школы № 9 Молодечно:
Каждый из нас путешествует по странам. И для того, чтобы узнавать что-то новое, нам нужен язык. Мне нравится культура Испании, и я

выбрала именно 9 школу – это единственная школа в Молодечно, где изучают испанский язык.

Молодечненская школа №9 будет сотрудничать с преподавателями из Арагона-1

Мария Туровская, учитель испанского языка средней школы № 9 Молодечно:
Город Борисов, школа № 17 – они уже давно сотрудничают. Мы тоже подключились к этому, чтобы расширять гранцы. Встреча с носителями языка – это важный аспект для изучения иностранных языков.

Катерина Карпович, ученица средней школы № 9 Молодечно:
Это просто незаменимый опыт, который, я надеюсь, мне пригодиться в будущем. Конечно, очень сильно помогает интернет. Он позволяет, допустим, по электронной почте связаться с гостями, которые у нас были.

Еще по Skype общаюсь с ребятами, с которыми там познакомилась.

# общество # Фотофакт # Школы в Беларуси # Анастасия Кавецкая # Мария Туровская # Катерина Карпович

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