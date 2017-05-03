Молодечненская школа №9 будет сотрудничать с преподавателями из Арагона

Новости Беларуси. Культурно-образовательные связи с Испанией налаживают на Минщине.
О дальнейшем сотрудничестве со своими коллегами из Арагона договорились учителя средней школы № 9 Молодечно.
В скором будущем online-конференции должны перерасти в совместные проекты.
В перспективе – обмен опытом и плодотворная работа с институтом Сервантеса в Москве.
Эта крупная организация – центр изучения испанского языка на постсоветском пространстве. Программа обмена студентами или курсы для повышения профессионального мастерства учителей пригодились бы белорусским любителям испанского языка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Анастасия Кавецкая, ученица средней школы № 9 Молодечно:
Каждый из нас путешествует по странам. И для того, чтобы узнавать что-то новое, нам нужен язык. Мне нравится культура Испании, и я
выбрала именно 9 школу – это единственная школа в Молодечно, где изучают испанский язык.