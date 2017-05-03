Вместо 2 км – 40: будет ли построен мост через Неман в деревне Корытница

Новости Беларуси. Деревня, отрезанная от мира. В Лидском районе больше года не могут восстановить мост через Неман. Старую переправу смыло ледоходом, новую еще не построили. Раньше им до большой земли напрямую было всего 2 километра, теперь, в обход, все 40, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидия Коско, житель города Лида:

Получается, теперь нам нужно ехать 20 километров до Дятлова и еще 50 километров с Дятлово. Вот такой огромнейший круг делать.

Лидия Коско вспоминает, как удобно было добираться до родной деревни через мост. Еще год назад женщина и подумать не могла, что ее родители на старости лет окажутся отделены от благ цивилизации. Деревня Корытница расположена на окраине Лидского района. А сегодня и вовсе, как лишний кусок, отрезана стремительным речным потоком.

Лидия Коско:

У нас родители больные, и доехать очень тяжело, чтобы их посмотреть. Если раньше мы добирались в течение часа автобусом до соседней деревни Мотевичи, то теперь нужно ехать вокруг Дятлово. А вообще хочу сказать, что с Дятлово автобусы не ходят практически. И если у кого-то нет личного транспорта, то добраться практически невозможно.

Делится своей бедой и Мария Юльяновна. Она в этой деревне прожила все свои 88 лет. Вышла замуж, воспитала детей. А сейчас осталась одна. Даже в гости к внукам на другой берег в деревню Мотевичи сходить не может.