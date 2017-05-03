Вместо 2 км – 40: будет ли построен мост через Неман в деревне Корытница
Новости Беларуси. Деревня, отрезанная от мира. В Лидском районе больше года не могут восстановить мост через Неман. Старую переправу смыло ледоходом, новую еще не построили. Раньше им до большой земли напрямую было всего 2 километра, теперь, в обход, все 40, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лидия Коско, житель города Лида:
Получается, теперь нам нужно ехать 20 километров до Дятлова и еще 50 километров с Дятлово. Вот такой огромнейший круг делать.
Лидия Коско вспоминает, как удобно было добираться до родной деревни через мост. Еще год назад женщина и подумать не могла, что ее родители на старости лет окажутся отделены от благ цивилизации. Деревня Корытница расположена на окраине Лидского района. А сегодня и вовсе, как лишний кусок, отрезана стремительным речным потоком.
Лидия Коско:
У нас родители больные, и доехать очень тяжело, чтобы их посмотреть. Если раньше мы добирались в течение часа автобусом до соседней деревни Мотевичи, то теперь нужно ехать вокруг Дятлово. А вообще хочу сказать, что с Дятлово автобусы не ходят практически. И если у кого-то нет личного транспорта, то добраться практически невозможно.
Делится своей бедой и Мария Юльяновна. Она в этой деревне прожила все свои 88 лет. Вышла замуж, воспитала детей. А сейчас осталась одна. Даже в гости к внукам на другой берег в деревню Мотевичи сходить не может.
Мария Мойша, житель деревни Корытница:
Это не пройдем до Мотевич, моста нет и на берег тот «Чайкой» нас никто не перевезет. Кто ж будет возить! И вот теперь – деревня недалеко Мотевичи, километр, не больше, а мы не дойдем туда.
С мостом получилось обидно. Уж очень капризный нрав у реки на этом участке. Когда-то здесь была понтонная переправа. С годами она ушла под воду. Тогда местная власть решила возвести добротный деревянный мост. Но и он, как в воду канул – выдержал лишь две зимы.
Галина Буро, СТВ:
Вот с этой точки берега и начиналась связь с большой землей. Когда ледоход повредил строение, обвалилась только средняя часть. И у местных жителей была надежда, что мост восстановят. Однако, было принято решение его полностью снесли.
Единственное спасение для деревни – ближайший Дятловский район. Оттуда присылают врачей и скорую помощь. А сегодня и вовсе обсуждается вопрос о присоединении Корытницы к соседнему району – до него тут рукой подать. Местная власть считает это разумным решением. Председатель Белицкого сельского совета оказался в отъезде и согласился дать комментарий по телефону.
Сергей Кулеш, председатель Белицкого сельского совета:
В деревне Корытница проживает 38 человек, насколько мне память не изменяет. 30 из них пенсионного возраста, 8 человек трудоспособного возраста. И на сегодняшний день с точки зрения рационального использования ресурсов нет смысла строить мост. На сегодняшний день стоит вопрос о передаче ее в Дятловский район. Районный центр Дятлово от них находится в пределах 20 километров.
Произойдут ли изменения на карте Гродненской области, и решит ли это частные проблемы немногочисленных жителей деревни – вопрос пока остается открытым. Местная власть обещает в ближайшее время поставить точку в этой истории.