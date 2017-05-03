12 ДТП с начала года: ГАИ проводит профилактику аварий с участием мотоциклистов

С начала 2017 года в Минской области уже произошло 12 ДТП, 13 человек получили травмы.

Три аварии произошли с участием несовершеннолетних. Поэтому профилактика лишней не будет. Совместно с участковыми инспекторами сотрудники ГАИ отправляются в рейды, в том числе и в отдаленные от городов деревни, чтобы не только выявить нарушения, но и напомнить правила, а также дать дельный совет о том, как получить необходимое для управления мототранспортом удостоверение, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.