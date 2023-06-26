Если лечение бесполезно – эвтаназия. В Беларуси растёт количество безнадзорных кошек и собак

Новости Беларуси. С каждым годом в Беларуси растет количество безнадзорных животных. В прошлом году их было отловлено 22 тысячи. Домой возвращаются лишь 10 % четвероногих, 20 % обретают новых хозяев, а остальные обречены на гибель. Чтобы повлиять на эту грустную статистику, в стране разрабатывается закон «Об ответственном обращении с животными», его фундаментом может стать обязательное чипирование животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кто – за, а кто – против в материале Юлии Мычки.

– Собачка Лола и котенок Черныш.

– Когда появились?

– Вчера. Собачку стерилизовали, а котика подбросили в коробке под дверь.

У каждого из животных, которые попадают в этот ветеринарный кабинет, своя судьба. Например, собака Лола – пример человеческой ответственности. Звонкая дворняжка работает сторожем в одном из могилевских гаражных кооперативов. Его члены оплатили ее стерилизацию и уже через несколько дней она вернется на рабочее место.

Биография Черныша начинается с картонной коробки и найти нового хозяина игривому котенку будет не так сложно, объясняет ветврач, как например, взрослому псу. А ведь чаще именно таких сюда привозит служба по отлову животных. В Могилеве эта непростая миссия на плечах «Спецавтопредприятия».

Виктор Машуков, заведующий ветклиникой могилевского «Спецавтопредпрития»:

Всех привозят к нам, если животное больное и дальнейшее его лечение нецелесообразно либо будет доставлять дискомфорт, те животные подвергаются эвтаназии. Если животное здоровое, мы таких обследуем, стерилизуем, содержим на вольерах и ищем им новый дом.

За год ветеринарный фильтр здесь прошли почти 2 тысячи животных. Больше половины хвостатых удалось пристроить в добрые руки, и это хорошо. Плохо, что из года в год число безнадзорных кошек и собак растет. Чтобы его сократить, в стране разрабатывается закон «Об ответственном обращении с животными». Его важной новацией и фактически фундаментом станет обязательное чипирование. Это позволит призвать к ответу хозяина, если он выбросил животное. И вернуть владельцу, если питомец потеряется. Двумя руками за такое новшество мастер участка по отлову безнадзорных животных Сергей Колтунов. А вот большинство владельцев домашних питомцев, особенно в частном секторе, против.

Сергей Колтунов, мастер по отлову безнадзорных животных могилевского «Спецавтопредприятия»:

Народ не хочет регистрировать. С июля 2018 года до февраля этого года мы регистрировали. И за это время – 1 900. Представляете?

– А их сколько вообще?

– Частного сектора сколько? Там, по-моему, 19, 18 тысяч владений.

– Только 10 % получается?

– Пускай, не 19 тысяч, но 10 тысяч есть собак, это минимум.

Квартира руководителя учреждения по защите животных Светланы Еромоленковой уже давно превратилась в зоохоспис. Здесь свой век коротают те, кто без помощи человека, был бы обречен на верную гибель. Тома покусала собака, Василия выкинули на улицу в канун Нового года, Клава подхватила почти смертельный вирус.

За 10 лет через стены этой квартиры прошли около 300 животных. У большинства из них когда-то был дом, просто потом надоели. Пик брошенных животных – окончание дачного сезона. Когда преданная дружба человека с котом или собакой длится всего несколько месяцев и заканчивается к концу сентября.