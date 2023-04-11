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Сергей Масляк в «Тростенце»: заставляет содрогнуться, что одномоментно могли уничтожить фактически население района

11 апреля 2023 14:21
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Новости Беларуси. Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отмечается в мире. В Беларуси сегодня вспоминают тех, кто погиб от рук нацистских преступников. Бывшие узники, представители власти, студенты и школьники собрались на митинг-реквием в мемориальном комплексе «Тростенец», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Масляк в «Тростенце»: заставляет содрогнуться, что одномоментно могли уничтожить фактически население района-1

На этом месте находился самый крупный лагерь смерти, существовавший на территории СССР. И четвертый в Европе по количеству убитых. Кремационные печи здесь не останавливали ни на минуту. В годы войны фабрики смерти унесли жизни более 2 миллионов мирных жителей и военнопленных. И пока люди хранят память об этих ужасных событиях, есть надежда, что подобное не повторится.

Сергей Масляк в «Тростенце»: заставляет содрогнуться, что одномоментно могли уничтожить фактически население района-4

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района Минска:
На самом деле заставляет задуматься и содрогнуться та мысль, что когда-то по численности сегодня населения Заводского района (это больше 230 тысяч) одномоментно могли уничтожить фактически население одного территориального района. Это заставляет содрогнуться, и, наверное, основная наша задача – не допустить в будущем подобного.

Сергей Масляк в «Тростенце»: заставляет содрогнуться, что одномоментно могли уничтожить фактически население района-7

По окончании официальной части, собравшиеся возложили цветы и венки к «Вратам памяти». В Беларуси стартовала акция «30 дней Победы», в рамках которой запланированы и другие памятные мероприятия.

# Великая Отечественная война # общество # Сергей Масляк # Фотофакт

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