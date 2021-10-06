Если кто-то чувствует недомогание, сообщает. В школах Минска делают всё, чтобы дети и учителя были здоровы

Специалисты разработали рекомендации по организации учебного процесса в школах в условиях распространения коронавируса. Они будут действовать до конца октября. Назначены координаторы по работе с COVID-19, действует «пропускной фильтр», разобщенный график занятий, на контроле дезинфекция и наличие средств защиты.

Новости Беларуси. В Минске усилены противоэпидемические меры. Особое внимание к учреждениям образования, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Карина Верховцева, корреспондент:

Ковидные ограничения диктуют свои правила и в учреждениях образования. Учителя и весь персонал – обязательно в масках, а для школьников – это профилактические беседы и социальное дистанцирование, насколько это возможно.

Первые уроки у младших классов в столичной школе № 164 начинаются с вопросов о самочувствии. Учителя напоминают ребятам о соблюдении правил гигиены.