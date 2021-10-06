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Если кто-то чувствует недомогание, сообщает. В школах Минска делают всё, чтобы дети и учителя были здоровы

06 октября 2021 14:11
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Новости Беларуси. В Минске усилены противоэпидемические меры. Особое внимание к учреждениям образования, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Специалисты разработали рекомендации по организации учебного процесса в школах в условиях распространения коронавируса. Они будут действовать до конца октября. Назначены координаторы по работе с COVID-19, действует «пропускной фильтр», разобщенный график занятий, на контроле дезинфекция и наличие средств защиты.  

Сюжет Карины Верхоцевой.  

Если кто-то чувствует недомогание, сообщает. В школах Минска делают всё, чтобы дети и учителя были здоровы-1

Карина Верховцева, корреспондент:
Ковидные ограничения диктуют свои правила и в учреждениях образования. Учителя и весь персонал – обязательно в масках, а для школьников – это профилактические беседы и социальное дистанцирование, насколько это возможно.  

Первые уроки у младших классов в столичной школе № 164 начинаются с вопросов о самочувствии. Учителя напоминают ребятам о соблюдении правил гигиены.  

Если кто-то чувствует недомогание, сообщает. В школах Минска делают всё, чтобы дети и учителя были здоровы-4

Помним, если вдруг кто-то чувствует какое-то недомогание, плохо себя чувствует, он обязательно сообщает мне.  

Подробности смотрите в видеоматериале.

# Школы в Беларуси # общество # Карина Верховцева # Светлана Богдашова # Фотофакт

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