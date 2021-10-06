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Раньше было лучше или что не так в современном кино?

06 октября 2021 13:50
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
А есть то, чем может быть недоволен молодежный мир в киноиндустрии? Может быть, слишком много стали какой-то попсы российской снимать? Может быть, раньше это все делалось лучше, на совесть, классика все-таки?

Раньше было лучше или что не так в современном кино?-1

Дмитрий Якубович, руководитель театра, актер, хореограф-постановщик:
Сериалы, я думаю.

Ольга Росса, актриса театра:
Да, захватили эти сериалы.

Раньше было лучше или что не так в современном кино?-3

Дмитрий Якубович:
Мы же все понимаем и видим некачественные сериалы, там мыльные оперы и так далее, как в народе называется. О чем речь вообще?

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Вы знаете, есть такая фраза – конечно, она уже устаревшая немножечко – как «пипл хавает». И, к сожалению, в основном идут на поводу у зрителей, которым хочется посидеть просто перед телевизором, выключить вообще свой мозг, полностью, абсолютно. И просто посидеть, там вникнуть в жизнь героев, когда особенно своей еще жизни не хватает.

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# Культура # общество # Елена Кругликова # Дмитрий Якубович # Ольга Росса # Фотофакт

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