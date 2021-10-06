Раньше было лучше или что не так в современном кино?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

А есть то, чем может быть недоволен молодежный мир в киноиндустрии? Может быть, слишком много стали какой-то попсы российской снимать? Может быть, раньше это все делалось лучше, на совесть, классика все-таки?