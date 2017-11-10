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Власти решили закрыть мини-рынок в спальном районе Могилева: что будет дальше – репортаж СТВ

10 ноября 2017 19:13
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Новости Беларуси. Полсотни могилевских предпринимателей рискуют остаться без работы. На «Горячую линию» СТВ поступил звонок о том, что местные власти решили закрыть мини-рынок в большом спальном районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А на его месте уже запланирована автомобильная парковка для многоэтажного дома и соседнего супермаркета. На защиту малого бизнеса выступили местные жители, которым выгодно здесь покупать товары.

Чем закончилась история узнать можно здесь.

Став пенсионером, Галина Малевинская решила податься в предприниматели. Взяла в аренду павильон и открыла ремонт одежды. От клиентов нет отбоя: заменить молнию, зашить, укоротить люди записываются по телефону. Но уже скоро работы у женщины может не стать.

Власти решили закрыть мини-рынок в спальном районе Могилева: что будет дальше – репортаж СТВ-1

Галина Малевинская, индивидуальный предприниматель:
Если будет стоять вопрос о сносе рынка, я не знаю, чем мне дальше заниматься. Потому что я могу делать только это, и делаю хорошо.

На это мини-рынке чего только нет, от продуктов питания до хозтоваров и стройматериалов. Ассортимент больше, чем в соседнем сетевом магазине.

Власти решили закрыть мини-рынок в спальном районе Могилева: что будет дальше – репортаж СТВ-4

Юрий Прокопенко, СТВ:
Ежедневно в этот павильон в полдень выстраивается очередь. Сюда привозят свежую мясную продукцию по приемлемым ценам. Покупатели голосуют кошельками.

Конкурентные цены объясняются просто: за аренду павильона на мини-рынке индивидуальные предприниматели платят меньше, чем в крытых торговых центрах. Новость о ликвидации рынка жители района встретили в штыки, и за день собрали более 1000 подписей в его защиту.

Власти решили закрыть мини-рынок в спальном районе Могилева: что будет дальше – репортаж СТВ-7

Татьяна Мудрогелова, жительница Могилева:
Я просто не смогу без этого рынка, потому что здесь все есть – и хозтовары, и какие-то колбасные изделия, мясо. Все свежее.

Власти решили закрыть мини-рынок в спальном районе Могилева: что будет дальше – репортаж СТВ-10

Валерий Манаков, житель Могилева:
У нас одна просьба – уважаемые руководители, будьте добры, оставьте для нас вот этот рынок. Найдите себе место в другом месте.

По мнению могилевских архитекторов, этот мини-рынок не вписывается в генплан города. На его месте в течение года должна появиться автопарковка, а рядом – многоэтажный дом. Индивидуальные предприниматели узнали об этом случайно и несколько раз ходили в горисполком для поиска компромиссного варианта. Им предложили оборудовать торговые места на первом этаже будущей новостройки.

Власти решили закрыть мини-рынок в спальном районе Могилева: что будет дальше – репортаж СТВ-13

Сергей Зайцев, индивидуальный предприниматель:
Здесь стоит площадка, которая специально создана для торговли, и она ничему не мешает. А как может быть дом девятиэтажный, и на первом этаже находиться 50 торговых мест? Быть цивилизованным местом для торговли? Я этого не понимаю. То есть там есть жильцы, у них должна быть дворовая территория, где будут играть дети.

Власти решили закрыть мини-рынок в спальном районе Могилева: что будет дальше – репортаж СТВ-16

Татьяна Сазоненко, индивидуальный предприниматель:
Если люди просят оставить этот рынок, значит, он еще нужен, он себя не изжил. Я понимаю, что горисполком говорит о том, что надо цивилизованно. Считаю, и здесь цивилизованно.

Власти решили закрыть мини-рынок в спальном районе Могилева: что будет дальше – репортаж СТВ-19

В горисполкоме от комментариев воздерживаются – пока не решен вопрос с проектом будущей парковки. Она в этом районе действительно нужна, но вот только в каком конкретно месте? В 100 метрах от мини-рынка стоят старые сараи, и их сносить пока не собираются.

# общество # Фотофакт # Скандал # Сергей Зайцев # Юрий Прокопенко # Галина Малевинская # Татьяна Мудрогелова # Валерий Манаков # Татьяна Сазоненко

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