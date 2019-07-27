Прямой эфир

Если это есть – дыня сладкая. Как выбрать фрукт? Советует продавец с Комаровки

27 июля 2019 16:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Август-сентябрь – самое время для дынь и арбузов. Как выбрать фрукт? Корка дыни должна быть яркой и без вмятин, рассказали в программе «Плюс-минус»

Если это есть – дыня сладкая. Как выбрать фрукт? Советует продавец с Комаровки -1

Эльчин Гюлгардаш оглы Зульфугаров, продавец:
При выборе дыни смотрим наличие сеточки или жёлтеньких полосочек. Если они есть – дыня сладкая. Может запах быть или не быть. Это зависит от сорта просто. Лучший сезон для дыни и арбуза – это август. Самые вкусные дыни и арбузы – из Казахстана и Узбекистана. Потихонечку уже будут краснодарские, астраханские.

Сухой хвостик – не показатель спелости. Как выбрать арбуз? 4 совета продавца с Комаровки

# Еда # общество # Эльчин Гюлгардаш оглы Зульфугаров

Другие новости рубрики

Все новости
Такое бывает раз в 30 лет! Средняя температура по Беларуси в первом полугодии превысила норму на 7 градусов
27 июля 2019 16:47

Такое бывает раз в 30 лет! Средняя температура по Беларуси в первом полугодии превысила норму на 7 градусов

Будет ли август дождливым? Узнаем в пятницу. Народные приметы
27 июля 2019 16:47

Будет ли август дождливым? Узнаем в пятницу. Народные приметы

Опять дожди, а ещё похолодание. Синоптики рассказали о погоде на неделю
27 июля 2019 16:47

Опять дожди, а ещё похолодание. Синоптики рассказали о погоде на неделю