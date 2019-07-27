Если это есть – дыня сладкая. Как выбрать фрукт? Советует продавец с Комаровки

Август-сентябрь – самое время для дынь и арбузов. Как выбрать фрукт? Корка дыни должна быть яркой и без вмятин, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Эльчин Гюлгардаш оглы Зульфугаров, продавец:

При выборе дыни смотрим наличие сеточки или жёлтеньких полосочек. Если они есть – дыня сладкая. Может запах быть или не быть. Это зависит от сорта просто. Лучший сезон для дыни и арбуза – это август. Самые вкусные дыни и арбузы – из Казахстана и Узбекистана. Потихонечку уже будут краснодарские, астраханские.

Сухой хвостик – не показатель спелости. Как выбрать арбуз? 4 совета продавца с Комаровки