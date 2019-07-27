Такое бывает раз в 30 лет! Средняя температура по Беларуси в первом полугодии превысила норму на 7 градусов

Первое полугодие 2019 года отметилось для белорусских синоптиков новой высотой. Средняя температура по стране составила +7 градусов. Это превышает климатическую норму почти на 2,5 пункта, рассказали в программе «Плюс-минус».
Такое бывает раз в 30 лет. Последний раз похожая ситуация была в 1989 году.
Порадовал белорусов июнь. Средняя температура составила +21. Это выше нормы на 4,5 градуса. Сыграл на контрасте июль.
Марина Грицкевич, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
Большая часть июля оказалась на 1-3 градуса ниже климатической нормы, а осадки выпадали достаточно неравномерно. В дефиците оказалось осадков по западу Брестской и Гродненской областей, а в избытке – по востоку Витебской области. Здесь выпало около 2 месячных норм осадков.
Опять дожди, а ещё похолодание. Синоптики рассказали о погоде на неделю