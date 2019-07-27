Такое бывает раз в 30 лет! Средняя температура по Беларуси в первом полугодии превысила норму на 7 градусов

Первое полугодие 2019 года отметилось для белорусских синоптиков новой высотой. Средняя температура по стране составила +7 градусов. Это превышает климатическую норму почти на 2,5 пункта, рассказали в программе «Плюс-минус».

Такое бывает раз в 30 лет. Последний раз похожая ситуация была в 1989 году.

Порадовал белорусов июнь. Средняя температура составила +21. Это выше нормы на 4,5 градуса. Сыграл на контрасте июль.