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Такое бывает раз в 30 лет! Средняя температура по Беларуси в первом полугодии превысила норму на 7 градусов

27 июля 2019 16:47
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Первое полугодие 2019 года отметилось для белорусских синоптиков новой высотой. Средняя температура по стране составила +7 градусов. Это превышает климатическую норму почти на 2,5 пункта, рассказали в программе «Плюс-минус»

Такое бывает раз в 30 лет. Последний раз похожая ситуация была в 1989 году.

Порадовал белорусов июнь. Средняя температура составила +21. Это выше нормы на 4,5 градуса. Сыграл на контрасте июль.

Такое бывает раз в 30 лет! Средняя температура по Беларуси в первом полугодии превысила норму на 7 градусов -1

Марина Грицкевич, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
Большая часть июля оказалась на 1-3 градуса ниже климатической нормы, а осадки выпадали достаточно неравномерно. В дефиците оказалось осадков по западу Брестской и Гродненской областей, а в избытке по востоку Витебской области. Здесь выпало около 2 месячных норм осадков.

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# Погода в Беларуси # общество # Марина Грицкевич

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