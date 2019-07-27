Сухой хвостик – не показатель спелости. Как выбрать арбуз? 4 совета продавца с Комаровки

Август-сентябрь – самое время для дынь и арбузов. Спелые и сладкие – они с лёгкостью утоляют жажду, а порой и вовсе заменяют обед. Как выбрать бахчевые, рассказали в программе «Плюс-минус».

Если это есть – дыня сладкая. Как выбрать фрукт? Советует продавец с Комаровки

Всё проще простого: чем контрастнее полоски, тем вкуснее ягода.