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Сухой хвостик – не показатель спелости. Как выбрать арбуз? 4 совета продавца с Комаровки

27 июля 2019 16:48
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Август-сентябрь – самое время для дынь и арбузов. Спелые и сладкие – они с лёгкостью утоляют жажду, а порой и вовсе заменяют обед. Как выбрать бахчевые, рассказали в программе «Плюс-минус»

Если это есть – дыня сладкая. Как выбрать фрукт? Советует продавец с Комаровки

Всё проще простого: чем контрастнее полоски, тем вкуснее ягода.

Сухой хвостик – не показатель спелости. Как выбрать арбуз? 4 совета продавца с Комаровки-1

Эльчин Гюлгардаш оглы Зульфугаров, продавец:
Арбуз надо по звонкости выбирать. Не должен ни громкий, ни рыхлый быть. Надо средний или большой брать, потому что маленький может оказаться несладким. Говорят, нужно брать сухой корешок, это неправильно, потому что, если он зелёный, это показывает, что этот арбуз свежий.

Сухой хвостик – не показатель спелости. Как выбрать арбуз? 4 совета продавца с Комаровки-4

На пятна не обращаем внимания, это отпечаток от земли. Это его красота, так скажем.

Сухой хвостик – не показатель спелости. Как выбрать арбуз? 4 совета продавца с Комаровки-7

# Еда # калейдоскоп # Эльчин Гюлгардаш оглы Зульфугаров

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