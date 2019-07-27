Сухой хвостик – не показатель спелости. Как выбрать арбуз? 4 совета продавца с Комаровки

Август-сентябрь – самое время для дынь и арбузов. Спелые и сладкие – они с лёгкостью утоляют жажду, а порой и вовсе заменяют обед. Как выбрать бахчевые, рассказали в программе «Плюс-минус».
Если это есть – дыня сладкая. Как выбрать фрукт? Советует продавец с Комаровки
Всё проще простого: чем контрастнее полоски, тем вкуснее ягода.
Эльчин Гюлгардаш оглы Зульфугаров, продавец:
Арбуз надо по звонкости выбирать. Не должен ни громкий, ни рыхлый быть. Надо средний или большой брать, потому что маленький может оказаться несладким. Говорят, нужно брать сухой корешок, это неправильно, потому что, если он зелёный, это показывает, что этот арбуз свежий.
На пятна не обращаем внимания, это отпечаток от земли. Это его красота, так скажем.