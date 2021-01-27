«Если что-то случится, папа всегда поможет». Дочь спасателя о мужестве отца

Новости Беларуси. На самом деле пары слов о технике вполне достаточно. Ведь самое интересное скрывается не за дверями пожарных машин, а за боевой формой и погонами. Люди. Именно в них настоящее богатство службы МЧС. Например, Кирилл Владимирович в профессии уже человек опытный. Когда-то шел в спасатели, наверное, за романтикой. Признается, в его время это была настоящая мальчишеская мечта. Да и спасателей Кирилл всегда считал мужественными и сильными людьми, хотел тоже воспитать в себе такие качества. Сейчас признается, настоящих спасателей видно сразу. Ведь эта работа подойдет не каждому. Нужно всегда быть в тонусе и постоянно учиться. А учиться действительно есть чему, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.

Кирилл Москалев, заместитель начальника отдела по идеологической работе и кадровому обеспечению Червеньского РОЧС:

Профессия научила ничего не бояться, быть всегда смелым. Решение любой проблемы, задачи, любой чрезвычайной ситуации нам по силам, поэтому только вперед и никогда назад. В то время столько всего происходило, были и ужасающие случаи, погибшие люди, ДТП. Много чего веселого было, наш отдел очень веселый и сплоченный, всегда собираемся, поэтому всего хватало. Вызовов было много всегда. Сейчас не скажу, что стало меньше. Раньше и возгорание домов, сараев, сухой растительности, все бывало. И ночные вызовы, и по пять – шесть вызовов за ночь, бывало, что и спать не ложились. Всего хватало. Психологически человек настраивается и привыкает ко всему. Поэтому я даже не знаю, как определить этот промежуток времени, когда привыкаешь. Мне немного времени надо было, чтобы привыкнуть. Меня ждет дома супруга, меня ждет дома дочь. Всегда возвращаешься, чувствуешь спокойствие какое-то и умиротворенность, поэтому сюда всегда хочется вернуться, здесь отдыхаешь от работы.

Этой истории любви скоро исполнится 20 лет. Будущего мужа Елена встретила еще до того, как он стал спасателем. К выбору профессии всегда относилась с уважением, поддерживала и мотивировала. Погоны – это всегда почетно и достойно. И хотя работа занимает у мужа много времени, она это понимает и принимает. Всегда старается создать уют. Ведь так важно иметь место, куда хочется возвращаться. За огонь в семейном очаге отвечает именно она. И его муж не тушит, а только помогает разжигать. В семье царит настоящая поддержка и взаимопонимание. Тут, как и в профессиональной среде, важна командная работа.

Елена Москалева:

Я горжусь его работой, первоначально он начинал работу в должности командира отделения на посту, а затем был начальником поста. Потом инспектором, а сейчас заместитель начальника по идеологической работе и кадровому обеспечению. Конечно, стиль работы разный, но профессия одна – спасатель. Исходя из работы, зная все нюансы, конечно, переживания и волнения за него есть. Но мы гордимся, что он у нас такой, мы ценим его труд, потому что он на работе очень много времени проводит. Я считаю, что очень хорошо справляется с работой. А дома, где тепло, уют, любовь, мы с доченькой всегда его ждем с нетерпением, потому что нам он тоже оказывает знаки внимания, заботится о нас. Поэтому мы это очень ценим.

Домой Кирилл действительно спешит. Старается больше времени проводить с семьей. Вместе они катаются на тюбинге, любят выбираться на природу и ездить на прогулки в Минск. Папа из Кирилла получился такой же прекрасный, как и спасатель. Он помогает дочке с уроками, вместе с ней осваивает игру на инструменте и живопись. Так сказать, познает девчачий мир.