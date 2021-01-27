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В первый день – мальчики, во второй – девочки. В Минске стартует городской этап соревнований «Снежный снайпер»

27 января 2021 07:03
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Новости Беларуси. В Минске 27 января стартует городской этап соревнований «Снежный снайпер», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это состязания по биатлону среди детей и подростков на призы Президентского спортивного клуба.

В первый день – мальчики, во второй – девочки. В Минске стартует городской этап соревнований «Снежный снайпер»-1

На лыжероллерную трассу выйдут десятки ребят со всех районов столицы. Им предстоит сразиться за право представлять свой город на республиканском турнире. В первый день выступят мальчики, во второй – девочки, в третий пройдут эстафеты.

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В первый день – мальчики, во второй – девочки. В Минске стартует городской этап соревнований «Снежный снайпер»-4

Участники разделены на четыре возрастные группы. Для каждой предусмотрена своя дистанция, плюс два огневых рубежа. Гонку за место в команде на республиканских соревнованиях сегодня начнут и юные спортсмены Минской области.

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В первый день – мальчики, во второй – девочки. В Минске стартует городской этап соревнований «Снежный снайпер»-7

Республиканский раунд «Снежного снайпера» состоится в олимпийском спорткомплексе «Раубичи». Сюда 8 февраля команды Минска и областей приедут на предварительный сбор. Индивидуальные гонки намечены на 12 февраля, 14-го пройдут эстафеты.

# Зимние виды спорта # общество # Фотофакт

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