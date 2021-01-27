В первый день – мальчики, во второй – девочки. В Минске стартует городской этап соревнований «Снежный снайпер»

Новости Беларуси. В Минске 27 января стартует городской этап соревнований «Снежный снайпер», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это состязания по биатлону среди детей и подростков на призы Президентского спортивного клуба.

На лыжероллерную трассу выйдут десятки ребят со всех районов столицы. Им предстоит сразиться за право представлять свой город на республиканском турнире. В первый день выступят мальчики, во второй – девочки, в третий пройдут эстафеты. Артём Цуран о соревнованиях «Снежный снайпер»: охвачено больше 10% школьников Минска – почти 3000 детей

Участники разделены на четыре возрастные группы. Для каждой предусмотрена своя дистанция, плюс два огневых рубежа. Гонку за место в команде на республиканских соревнованиях сегодня начнут и юные спортсмены Минской области. «Стрельба – это неожиданно, можно и промазать». Участник «Снежного снайпера» о соревнованиях