В первый день – мальчики, во второй – девочки. В Минске стартует городской этап соревнований «Снежный снайпер»

Новости Беларуси. В Минске 27 января стартует городской этап соревнований «Снежный снайпер», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это состязания по биатлону среди детей и подростков на призы Президентского спортивного клуба.
Новости Беларуси. В Минске 27 января стартует городской этап соревнований «Снежный снайпер», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это состязания по биатлону среди детей и подростков на призы Президентского спортивного клуба.
На лыжероллерную трассу выйдут десятки ребят со всех районов столицы. Им предстоит сразиться за право представлять свой город на республиканском турнире. В первый день выступят мальчики, во второй – девочки, в третий пройдут эстафеты.
Артём Цуран о соревнованиях «Снежный снайпер»: охвачено больше 10% школьников Минска – почти 3000 детей
Участники разделены на четыре возрастные группы. Для каждой предусмотрена своя дистанция, плюс два огневых рубежа. Гонку за место в команде на республиканских соревнованиях сегодня начнут и юные спортсмены Минской области.
«Стрельба – это неожиданно, можно и промазать». Участник «Снежного снайпера» о соревнованиях
Республиканский раунд «Снежного снайпера» состоится в олимпийском спорткомплексе «Раубичи». Сюда 8 февраля команды Минска и областей приедут на предварительный сбор. Индивидуальные гонки намечены на 12 февраля, 14-го пройдут эстафеты.