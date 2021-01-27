«Расположение хорошее». Студенты Гомельского медуниверситета получили новое общежитие

Новости Беларуси. Будущие врачи получили современное общежитие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новоселье в эти дни справляют студенты Гомельского государственного медуниверситета. Сегодня это современный научно-образовательный центр, где высшее образование получают более четырех тысяч студентов из 26 стран. Почти каждый второй из них – приезжий.

К слову, жилой корпус на 510 мест ранее принадлежал другому вузу, однако здание передали медуниверситету, как имеющему самый высокий потенциал экспорта знаний. Сейчас 40 % всех иностранных студентов Гомельской области учатся именно здесь.

Валерия Козак, студентка Гомельского государственного медицинского университета:

Рада, что попали в двухместную комнату. Расположение хорошее. Соседки наши тоже, которые были в прошлом общежитии, удачно заселили нас вместе.

Оразмырат Нейметджанов, студент Гомельского государственного медицинского университета (Туркменистан):

Если сравнивать со старым общежитием, то тут ближе к некоторым больницам, в медгородок ехать 5 минут.

Александр Толкунов, проректор Гомельского государственного медицинского университета:

Такого понятия как очередь у нас уже не существует. Если вчера было 350 человек нуждавшихся в общежитии, то сегодня у нас их нет. Это поможет на ближайшее время. Но с учетом того, что мы планируем дальше развиваться, и развиваться, прежде всего, в отношении приглашения иностранных студентов к нам на обучение, а желающие такие есть, то, возможно, в ближайшие годы снова этот вопрос в какой-то степени будет обострен.