27 января мир вспоминает жертв Холокоста

Новости Беларуси. Шесть миллионов, о которых нельзя забыть. 27 января – Международный день памяти жертв Холокоста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дата выбрана неслучайно. В этот день в 1945 году советские войска освободили крупнейший нацистский лагерь смерти – Освенцим. Только там была убита пятая часть всех жертв.

Масштабные уничтожения зафиксированы и на территории Беларуси. Во время немецкой оккупации в нашей стране действовали более 300 гетто. За пять лет там были убиты и замучены более 800 тысяч евреев.