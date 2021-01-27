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27 января мир вспоминает жертв Холокоста

27 января 2021 06:23
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Новости Беларуси. Шесть миллионов, о которых нельзя забыть. 27 января – Международный день памяти жертв Холокоста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

27 января мир вспоминает жертв Холокоста-1

Дата выбрана неслучайно. В этот день в 1945 году советские войска освободили крупнейший нацистский лагерь смерти – Освенцим. Только там была убита пятая часть всех жертв.

27 января мир вспоминает жертв Холокоста-4

Масштабные уничтожения зафиксированы и на территории Беларуси. Во время немецкой оккупации в нашей стране действовали более 300 гетто. За пять лет там были убиты и замучены более 800 тысяч евреев.

Памятные мероприятия пройдут в Минске у мемориала «Яма». А на здании Национальной библиотеки можно увидеть бегущую строку со словами на идише.

# Вторая мировая война # общество # Фотофакт

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