«Если человек попадёт в этот колодец – 100%, что он живым оттуда не вернётся»

Новости Беларуси. Некоторые минчане во время ливней купаются в местах подтоплений. Насколько это опасно, рассказали в программе «Большой город».

Юрий Субботин, директор УП «Горремливнесток»:

Это – очень опасное занятие. Потому что – прошёл ливень, сорвало тот же люк, выбило его оттуда, колодец открытый. После того, как вода откуда-то сверху уже сошла, она начинает сходить снизу. И, если туда человек попадёт, в этот колодец – всё. Это 100%, что он живым оттуда не вернётся.

Потому что коллекторы работают на всю мощность, там нет воздуха, полный поток.

При больших ливнях коллекторы работают на всё сечение так, что метров на 10 из двухметровой трубы вылетает вода, вот с таким напором большим. Летальный исход обеспечен. Второе, Вы ж понимаете, что там смыло – там же грязь сплошная и мусор. Поэтому не советую.