«Если чего-то случится, я здесь хавацца буду в лесах». Иван Охлобыстин на премьере «Дикой лиги» в Беларуси

Новости Беларуси. В Минске представили фильм «Дикая лига». Картина, снятая известным актером и писателем Иваном Охлобыстиным, повествует о зарождении футбола в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее предпоказ прошел в кинотеатре «Москва». Главный герой ленты, события которой происходят в начале XX века, – бурлак, попавший в английскую футбольную команду, который затем создал свою – народную – на родине.

Иван Охлобыстин, режиссер, актер (Россия):

У меня с Беларусью всегда складывалось, честно говоря. После «Хавьера» у меня вообще началась любовь окончательная, я сюда приезжаю. Если чего-то случится, я здесь хавацца буду в лесах.

От нашего цеха от актерского сделано было все. Мы честно работали не за деньги, а за драйв.