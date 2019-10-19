Прямой эфир

«Если чего-то случится, я здесь хавацца буду в лесах». Иван Охлобыстин на премьере «Дикой лиги» в Беларуси

19 октября 2019 16:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске представили фильм «Дикая лига». Картина, снятая известным актером и писателем Иваном Охлобыстиным, повествует о зарождении футбола в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Если чего-то случится, я здесь хавацца буду в лесах». Иван Охлобыстин на премьере «Дикой лиги» в Беларуси-1

Ее предпоказ прошел в кинотеатре «Москва». Главный герой ленты, события которой происходят в начале XX века, – бурлак, попавший в английскую футбольную команду, который затем создал свою – народную – на родине.

«Если чего-то случится, я здесь хавацца буду в лесах». Иван Охлобыстин на премьере «Дикой лиги» в Беларуси-4

«Дикую лигу» представила творческая группа: продюсер Игорь Добровольский, актер Андрей Пынзару и сам Иван Охлобыстин.

«Если чего-то случится, я здесь хавацца буду в лесах». Иван Охлобыстин на премьере «Дикой лиги» в Беларуси-7

Иван Охлобыстин, режиссер, актер (Россия):
У меня с Беларусью всегда складывалось, честно говоря. После «Хавьера» у меня вообще началась любовь окончательная, я сюда приезжаю. Если чего-то случится, я здесь хавацца буду в лесах.

От нашего цеха от актерского сделано было все. Мы честно работали не за деньги, а за драйв.

«Если чего-то случится, я здесь хавацца буду в лесах». Иван Охлобыстин на премьере «Дикой лиги» в Беларуси-10

В белорусский прокат фильм «Дикая лига» выйдет 24 октября.

«Если чего-то случится, я здесь хавацца буду в лесах». Иван Охлобыстин на премьере «Дикой лиги» в Беларуси-13

«Если чего-то случится, я здесь хавацца буду в лесах». Иван Охлобыстин на премьере «Дикой лиги» в Беларуси-15

# Кино # общество # Иван Охлобыстин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Связь – это нерв армии». 100-летие отмечают 20 октября войска связи
19 октября 2019 14:13

«Связь – это нерв армии». 100-летие отмечают 20 октября войска связи

«Была на параде в детстве в Минске, и поняла, что тоже хочу». Чему учат на факультете связи Военной академии
19 октября 2019 14:07

«Была на параде в детстве в Минске, и поняла, что тоже хочу». Чему учат на факультете связи Военной академии

Кто станет новым ведущим программы «Неделя спорта» на СТВ?
19 октября 2019 13:35

Кто станет новым ведущим программы «Неделя спорта» на СТВ?