«Если бы не она, я бы умер». Милиционер из Полоцка помогла мужчине, а он потом пришёл с цветами

Новости Беларуси. Трогательной историей поделились витебские правоохранители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инспектор отделения по гражданству и миграции Полоцкого РОВД Ольга Ксензова спасла жизнь человеку. А спустя время мужчина пришел поблагодарить старшего лейтенанта милиции.

– Ольга Сергеевна, я думал, вы уже капитан! Слушайте внимательно, все пусть слушают. Чтобы вы на днях были капитаном. Если бы не вы, я бы уже в ящике был. Она пошла онкология, и мне в Витебске удалили почку. Так вот, благодаря вам я живу. До свидания. – Спасибо вам! Всего вам хорошего. – И вам тоже.

Несколько месяцев назад Владислав Яковлев переехал в Беларусь из России ради супруги. Жизненная ситуация сложилась так, что мужчине срочно была необходима дорогостоящая операция. Но без вида на жительство вмешательство возможно было только за внушительную сумму, а такой в семье не было. Для оформления документов понадобился бы целый месяц. Время ставило под угрозу здоровье и жизнь мужчины.

Ольга Ксензова прониклась ситуацией семьи и постаралась максимально оперативно решить все вопросы. Готовила справки для больницы, чтобы как можно быстрее мужчине смогли оказать медицинскую помощь. В итоге все было сделано буквально за несколько дней. Владиславу Дмитриевичу была проведена операция по удалению уже злокачественной опухоли.