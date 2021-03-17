Сергей Рачков 24 марта проведёт личный приём граждан

Новости Беларуси. 24 марта личный прием проведет председатель Постоянной комиссии по международным делам и нацбезопасности Сергей Рачков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, что встречи проходят по предварительной записи.

И ведь не зря говорят, что важно уметь слушать и слышать. И априори всегда успешное взаимодействие (то бишь равно решение проблемы) зависит исключительно от двух сторон.