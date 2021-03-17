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Сергей Рачков 24 марта проведёт личный приём граждан

17 марта 2021 17:58
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Новости Беларуси. 24 марта личный прием проведет председатель Постоянной комиссии по международным делам и нацбезопасности Сергей Рачков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, что встречи проходят по предварительной записи.

Сергей Рачков 24 марта проведёт личный приём граждан -1

И ведь не зря говорят, что важно уметь слушать и слышать. И априори всегда успешное взаимодействие (то бишь равно решение проблемы) зависит исключительно от двух сторон.

# Прием граждан # общество # Сергей Рачков # Кристина Федорович # Фотофакт

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