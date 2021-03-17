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Командующий внутренними войсками Беларуси: «Всё протестное движение последние месяцы практически сошло на нет»

17 марта 2021 18:10
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Новости Беларуси. Внутренние войска совместно с другими подразделениями МВД Беларуси провели плановые учения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Офицеры и солдаты отработали противодействие массовым беспорядкам.

Опыт 2020 года вывел военнослужащих на совершенно новый уровень подготовки, и теперь они готовы к абсолютно любому развитию событий. Тренировались пресекать нарушения и на широких улицах, и во дворах. Также отработали применение специальных средств.

Командующий внутренними войсками Беларуси: «Всё протестное движение последние месяцы практически сошло на нет»-1

По итогам поставленные задачи были выполнены личным составом на отлично. Силовики продемонстрировали, что любые незаконные массовые мероприятия закончатся, даже не начавшись. 

Командующий внутренними войсками Беларуси: «Всё протестное движение последние месяцы практически сошло на нет»-4

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел Беларуси — командующий внутренними войсками:
Все протестное движение последние месяцы практически сошло на нет. Нет его, оно практически не существует. Где-то какие-то отдельные лица появляются, снимают себя с флагом то в лесу, то за кольцевой дорогой, то в каких-то дворах, в самых отхожих углах либо местах, сами себя снимают, в форточку кричат ночью «Жыве Беларусь» и прочие лозунги, устраивая перекличку или пересвечиваясь друг с другом фонариками. Представляете?

Ну что это за люди, которые ночью кричат «Жыве Беларусь» и друг с другом пересвечиваются фонариками? Абсолютная глупость, чушь, которая им навязывается эта ситуация как игра. Наши прогнозы, что ничего у них не получится. Народ Республики Беларусь, настоящий народ Республики Беларусь трудовой, не поддерживает все эти протестные движения. Никакую массу они не соберут, и если выйдут, я скажу: какие-то заблудшие либо, скажем так, те, кто будет пытаться на этом фоне сделать какую-то провокацию. Но это будут единицы. Как это было на Всебелорусском народном собрании, когда они говорили, что соберут толпу, испортят настроение, сорвут данное мероприятие. Ничего у них не получится.

Командующий внутренними войсками Беларуси: «Всё протестное движение последние месяцы практически сошло на нет»-7

Но если они и выйдут где-то, скажем так, какими-то своими десятками, правоохранители готовы, правоохранители знают, кто они такие, нам не надо время разбираться, что это за явление. Это абсолютные враги нашего государства, нашего устройства, и мы с ними очень быстро разберемся. Будем даже стараться работать где-то на превентивное задержание, для того чтобы и этих попыток не было. А если выйдут, все, что было, мы с большим удовольствием повторим.

Беглые политики и некоторые СМИ продолжают призывать граждан выйти на несанкционированные массовые акции и устроить беспорядки. МВД предупреждает: любые провокации будут пресекаться, а организаторам и подстрекателям грозит ответственность по закону. 

# Акции протеста # общество # Николай Карпенков # Фотофакт

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