Командующий внутренними войсками Беларуси: «Всё протестное движение последние месяцы практически сошло на нет»
Новости Беларуси. Внутренние войска совместно с другими подразделениями МВД Беларуси провели плановые учения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Офицеры и солдаты отработали противодействие массовым беспорядкам.
Опыт 2020 года вывел военнослужащих на совершенно новый уровень подготовки, и теперь они готовы к абсолютно любому развитию событий. Тренировались пресекать нарушения и на широких улицах, и во дворах. Также отработали применение специальных средств.
По итогам поставленные задачи были выполнены личным составом на отлично. Силовики продемонстрировали, что любые незаконные массовые мероприятия закончатся, даже не начавшись.
Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел Беларуси — командующий внутренними войсками:
Все протестное движение последние месяцы практически сошло на нет. Нет его, оно практически не существует. Где-то какие-то отдельные лица появляются, снимают себя с флагом то в лесу, то за кольцевой дорогой, то в каких-то дворах, в самых отхожих углах либо местах, сами себя снимают, в форточку кричат ночью «Жыве Беларусь» и прочие лозунги, устраивая перекличку или пересвечиваясь друг с другом фонариками. Представляете?
Ну что это за люди, которые ночью кричат «Жыве Беларусь» и друг с другом пересвечиваются фонариками? Абсолютная глупость, чушь, которая им навязывается – эта ситуация как игра. Наши прогнозы, что ничего у них не получится. Народ Республики Беларусь, настоящий народ Республики Беларусь – трудовой, не поддерживает все эти протестные движения. Никакую массу они не соберут, и если выйдут, я скажу: какие-то заблудшие либо, скажем так, те, кто будет пытаться на этом фоне сделать какую-то провокацию. Но это будут единицы. Как это было на Всебелорусском народном собрании, когда они говорили, что соберут толпу, испортят настроение, сорвут данное мероприятие. Ничего у них не получится.
Но если они и выйдут где-то, скажем так, какими-то своими десятками, правоохранители готовы, правоохранители знают, кто они такие, нам не надо время разбираться, что это за явление. Это абсолютные враги нашего государства, нашего устройства, и мы с ними очень быстро разберемся. Будем даже стараться работать где-то на превентивное задержание, для того чтобы и этих попыток не было. А если выйдут, все, что было, мы с большим удовольствием повторим.
Беглые политики и некоторые СМИ продолжают призывать граждан выйти на несанкционированные массовые акции и устроить беспорядки. МВД предупреждает: любые провокации будут пресекаться, а организаторам и подстрекателям грозит ответственность по закону.