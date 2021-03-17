Командующий внутренними войсками Беларуси: «Всё протестное движение последние месяцы практически сошло на нет»

Опыт 2020 года вывел военнослужащих на совершенно новый уровень подготовки, и теперь они готовы к абсолютно любому развитию событий. Тренировались пресекать нарушения и на широких улицах, и во дворах. Также отработали применение специальных средств.

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел Беларуси — командующий внутренними войсками:

Все протестное движение последние месяцы практически сошло на нет. Нет его, оно практически не существует. Где-то какие-то отдельные лица появляются, снимают себя с флагом то в лесу, то за кольцевой дорогой, то в каких-то дворах, в самых отхожих углах либо местах, сами себя снимают, в форточку кричат ночью «Жыве Беларусь» и прочие лозунги, устраивая перекличку или пересвечиваясь друг с другом фонариками. Представляете?

Ну что это за люди, которые ночью кричат «Жыве Беларусь» и друг с другом пересвечиваются фонариками? Абсолютная глупость, чушь, которая им навязывается – эта ситуация как игра. Наши прогнозы, что ничего у них не получится. Народ Республики Беларусь, настоящий народ Республики Беларусь – трудовой, не поддерживает все эти протестные движения. Никакую массу они не соберут, и если выйдут, я скажу: какие-то заблудшие либо, скажем так, те, кто будет пытаться на этом фоне сделать какую-то провокацию. Но это будут единицы. Как это было на Всебелорусском народном собрании, когда они говорили, что соберут толпу, испортят настроение, сорвут данное мероприятие. Ничего у них не получится.