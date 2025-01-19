Если больше работаешь, больше получаешь – главный врач рассказал о доплатах в своей больнице

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – главный врач Минской областной детской клинической больницы Дмитрий Зайцев.

Дмитрий Зайцев, главный врач Минской областной детской клинической больницы:

У меня есть два пунктика. И все это знают. Я об этом, не стесняясь, говорю. Первый пунктик – это чистота и соблюдение санэпидрежима. Если, не дай бог, я увижу где-нибудь пылинку, несоблюдение санэпидрежима, они знают, что меры будут очень жесткие. И второе – это трудовая исполнительская дисциплина. На работу надо приходить вовремя. И уходить с работы надо тогда, когда ты ее сделал.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

А если перерабатываешь, какой мотив у персонала?

Дмитрий Зайцев:

А я скажу. У нас есть комиссия по оплате труда. И мы для каждого отделения разработали карту оценки рабочего времени. И всем, кто переработал, сделал больше, чем положено, допустим, внес вклад какой-то сверх того, что требуется работать, идут доплаты. Потому что у нас, например, нет унифицированного, что заработную плату получают все одинаково. Я считаю, что это неправильно. Если ты работаешь больше, если ты делаешь больше, то ты получать должен больше.