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«На самом деле не страшно и легко. Природа помогает, Бог помогает». Православные отмечают Крещенский сочельник

18 января 2025 18:53
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Сегодня все православные отмечают Крещенский сочельник. Одна из главных традиций этого праздника – окунание в ледяную воду. Только в Минске подготовили 5 купелей. Возле каждой дежурят сотрудники МЧС, ОСВОДа и медики. Самые смелые и закаленные белорусы уже искупались. На одной из точек работает и наша съемочная группа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«На самом деле не страшно и легко. Природа помогает, Бог помогает». Православные отмечают Крещенский сочельник-2

Элла Маркевич, корреспондент:
Праздником крещения традиционно завершаются рождественские святки. В эти январские дни мы привыкли к суровым «крещенским морозам». Однако сейчас больше подходит выражение «крещенская оттепель». На улице 4 градуса и достаточно ветрено. И это не самое лучшее сочетание для того, чтобы окунуться. Но на настрой тех, кто свято чтит православные традиции, это никак не повлияло.

«На самом деле не страшно и легко. Природа помогает, Бог помогает». Православные отмечают Крещенский сочельник-4

18 января у водоема на спасательной станции «ОСВОД» Цнянского водохранилища как никогда многолюдно. Десятки минчан и гостей столицы пришли сюда, чтобы испытать на себе силу природы и великого очищения.

И желающих с каждым годом все больше. Окунаются не только взрослые, но и дети. Пока некоторые ставят рекорды, погружаясь уже в десятый раз, для других это первый опыт. Считается, что вода на Крещение приобретает особую силу. Каждый наделяет ритуал своим смыслом. Одни окунаются в надежде на телесное исцеление, другие – на духовное очищение. 

«На самом деле не страшно и легко. Природа помогает, Бог помогает». Православные отмечают Крещенский сочельник-6

Очень страшно и очень холодно сейчас. Как будто заряд тока.

«На самом деле не страшно и легко. Природа помогает, Бог помогает». Православные отмечают Крещенский сочельник-8

На самом деле не страшно и легко. Природа помогает, Бог помогает.

В крещенские купания на первом месте – безопасность. Все места для окунания тщательно подобраны и подготовлены.

«На самом деле не страшно и легко. Природа помогает, Бог помогает». Православные отмечают Крещенский сочельник-10

Георгий Жебровский, начальник спасательной станции «Цнянская» городской организации ОСВОД:
Окунаться надо в таких местах, специально отведенных для этого. На спасательных станциях все оборудовано для этого, здесь находится скорая помощь, стоит на купели сетка защитная. Хаосное купание в открытых водоемах опасно для жизни людей. 

Рядом установлены удобные лестницы, отапливаемые кабинки для переодевания, бани и даже торговые точки. Несмотря на плюсовую температуру воздуха, вода остается достаточно холодной – около +2 градусов и ниже. Медики предупреждают, что погружение в такую воду – серьезный стресс для организма. Однако священнослужители напоминают, что истинное исцеление кроется не только в особом ритуале крещенского купания, но и в искренней молитве, вере и покаянии. Без этих важных составляющих особый день теряет свою духовную силу. 

Подробности в видео.

# ОСВОД # Купание в проруби

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