«На самом деле не страшно и легко. Природа помогает, Бог помогает». Православные отмечают Крещенский сочельник

Сегодня все православные отмечают Крещенский сочельник. Одна из главных традиций этого праздника – окунание в ледяную воду. Только в Минске подготовили 5 купелей. Возле каждой дежурят сотрудники МЧС, ОСВОДа и медики. Самые смелые и закаленные белорусы уже искупались. На одной из точек работает и наша съемочная группа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Элла Маркевич, корреспондент:

Праздником крещения традиционно завершаются рождественские святки. В эти январские дни мы привыкли к суровым «крещенским морозам». Однако сейчас больше подходит выражение «крещенская оттепель». На улице 4 градуса и достаточно ветрено. И это не самое лучшее сочетание для того, чтобы окунуться. Но на настрой тех, кто свято чтит православные традиции, это никак не повлияло.

18 января у водоема на спасательной станции «ОСВОД» Цнянского водохранилища как никогда многолюдно. Десятки минчан и гостей столицы пришли сюда, чтобы испытать на себе силу природы и великого очищения. И желающих с каждым годом все больше. Окунаются не только взрослые, но и дети. Пока некоторые ставят рекорды, погружаясь уже в десятый раз, для других это первый опыт. Считается, что вода на Крещение приобретает особую силу. Каждый наделяет ритуал своим смыслом. Одни окунаются в надежде на телесное исцеление, другие – на духовное очищение.

Очень страшно и очень холодно сейчас. Как будто заряд тока.

На самом деле не страшно и легко. Природа помогает, Бог помогает. В крещенские купания на первом месте – безопасность. Все места для окунания тщательно подобраны и подготовлены.