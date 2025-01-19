Дмитрий Зайцев о судьбоносном указе Лукашенко: наша больница была прописана отдельной строкой

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – главный врач Минской областной детской клинической больницы Дмитрий Зайцев.

Дмитрий Зайцев, главный врач Минской областной детской клинической больницы:

Если вы видели, то я показывал указ Президента, где попросил главу государства расписаться. Потому что этот указ судьбоносный вообще в жизни, я считаю, всей педиатрической службы республики. Тогда было принято решение о проведении реконструкции, модернизации всех детских больниц республики. И наша больница была прописана отдельной строкой. И вы помните, глава государства говорил: я с удовольствием еще раз подпишу указ, потому что хорошо подписывать то, что уже выполнено.

На самом деле за 25 лет в республике сделана колоссальная работа по переоснащению, по модернизации вообще всей педиатрической службы. И это благодаря тому, что такое было пристальное внимание со стороны главы государства на протяжении всего этого времени.