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Дмитрий Зайцев о судьбоносном указе Лукашенко: наша больница была прописана отдельной строкой

19 января 2025 07:15
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – главный врач Минской областной детской клинической больницы Дмитрий Зайцев.

Дмитрий Зайцев о судьбоносном указе Лукашенко: наша больница была прописана отдельной строкой-2

Дмитрий Зайцев, главный врач Минской областной детской клинической больницы:
Если вы видели, то я показывал указ Президента, где попросил главу государства расписаться. Потому что этот указ судьбоносный вообще в жизни, я считаю, всей педиатрической службы республики. Тогда было принято решение о проведении реконструкции, модернизации всех детских больниц республики. И наша больница была прописана отдельной строкой. И вы помните, глава государства говорил: я с удовольствием еще раз подпишу указ, потому что хорошо подписывать то, что уже выполнено.

На самом деле за 25 лет в республике сделана колоссальная работа по переоснащению, по модернизации вообще всей педиатрической службы. И это благодаря тому, что такое было пристальное внимание со стороны главы государства на протяжении всего этого времени.

Лукашенко посетил Минскую детскую областную больницу перед Новым годом – как это было.

# Государственная политика в области здравоохранения # Дмитрий Зайцев

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