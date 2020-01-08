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Афанасьева: «В женщине должна оставаться недоступность, недосказанность, тайна, загадка»

08 января 2020 12:18
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Певица откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вы по натуре, вообще, влюбчивый человек? Мужчина долго находит к Вам ключик или, если есть симпатия, Вы сразу бросаетесь в омут с головой?

Афанасьева: «В женщине должна оставаться недоступность, недосказанность, тайна, загадка»-1

Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Нет, я не влюбчивый абсолютно. У меня нет такого, что я: «Ах, я так его люблю! Не могу! Я сейчас всё сделаю для того, чтобы его завоевать!» В этом вопросе я старомодна, к сожалению или к счастью, не знаю, как хотите. В женщине должна оставаться вот эта недоступность, недосказанность, тайна, загадка. Да.

 

# Белорусские исполнители # общество # Инна Афанасьева

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