На Немиге установили экспериментальный светофор с подсказками

Новости Беларуси. Экспериментальный светофор установили на Немиге. Дополнительная мигающая секция подскажет водителям, когда можно безопасно повернуть налево или выполнить разворот, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Экспериментальный светофор установили на Немиге. Дополнительная мигающая секция подскажет водителям, когда можно безопасно повернуть налево или выполнить разворот, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Это уже второй подобный объект в столице. В 2018 году таким же образом усовершенствовали светофор на перекрестке Платонова-Козлова. Если желтый сигнал моргает – значит, для встречного потока еще горит зеленый. А когда дополнительная секция гаснет, путь для маневров открыт.
Надежда Косилко, инспектор отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Госавтоинспекция напоминает о том, что при повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель транспортного средства (за исключением трамвая) обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам, движущимся прямо или направо, и попутному трамваю.