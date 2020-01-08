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На Немиге установили экспериментальный светофор с подсказками

08 января 2020 14:30
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Новости Беларуси. Экспериментальный светофор установили на Немиге. Дополнительная мигающая секция подскажет водителям, когда можно безопасно повернуть налево или выполнить разворот, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На Немиге установили экспериментальный светофор с подсказками-1

Это уже второй подобный объект в столице. В 2018 году таким же образом усовершенствовали светофор на перекрестке Платонова-Козлова. Если желтый сигнал моргает – значит, для встречного потока еще горит зеленый. А когда дополнительная секция гаснет, путь для маневров открыт.

На Немиге установили экспериментальный светофор с подсказками-4

Надежда Косилко, инспектор отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Госавтоинспекция напоминает о том, что при повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель транспортного средства (за исключением трамвая) обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам, движущимся прямо или направо, и попутному трамваю.

На Немиге установили экспериментальный светофор с подсказками-7

# Дорожное движение # общество # Надежда Косилко # Фотофакт

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