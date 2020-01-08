На Немиге установили экспериментальный светофор с подсказками

Новости Беларуси. Экспериментальный светофор установили на Немиге. Дополнительная мигающая секция подскажет водителям, когда можно безопасно повернуть налево или выполнить разворот, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это уже второй подобный объект в столице. В 2018 году таким же образом усовершенствовали светофор на перекрестке Платонова-Козлова. Если желтый сигнал моргает – значит, для встречного потока еще горит зеленый. А когда дополнительная секция гаснет, путь для маневров открыт.