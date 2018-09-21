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Белорусские пограничники готовы к наплыву паломников, желающих увидеть в Литве Папу Римского

21 сентября 2018 06:36
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Новости Беларуси. Визит понтифика в страны Балтии планируется с 22 по 25 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он посетит Вильнюс и Каунас в Литве, Ригу и Аглону в Латвии и Таллин в Эстонии.

Белорусские пограничники готовы к наплыву паломников, желающих увидеть в Литве Папу Римского-1


При необходимости в белорусских пунктах пропуска увеличат количество нарядов. Автобусные группы будут оформлять на отдельном канале. 

# Православные в Беларуси # общество # Фотофакт

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