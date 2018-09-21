Белорусские пограничники готовы к наплыву паломников, желающих увидеть в Литве Папу Римского

Новости Беларуси. Визит понтифика в страны Балтии планируется с 22 по 25 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он посетит Вильнюс и Каунас в Литве, Ригу и Аглону в Латвии и Таллин в Эстонии.