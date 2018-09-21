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21 сентября православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

21 сентября 2018 06:52
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Новости Беларуси. Православная церковь сегодня отмечает Рождество Пресвятой Богородицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это один из 12 главных праздников у верующих.

21 сентября православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы-1

Он установлен в честь рождения пречистой Девы Марии. К ее образу у христиан очень трепетное отношение. А по народному календарю сегодня «Богач» – день благодарности земле за полученные от нее дары. Время, когда всё выращенное собрано и уложено в зимние запасы.

21 сентября православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы-4

# Православные в Беларуси # общество # Фотофакт

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