21 сентября православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Новости Беларуси. Православная церковь сегодня отмечает Рождество Пресвятой Богородицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это один из 12 главных праздников у верующих.

Он установлен в честь рождения пречистой Девы Марии. К ее образу у христиан очень трепетное отношение. А по народному календарю сегодня «Богач» – день благодарности земле за полученные от нее дары. Время, когда всё выращенное собрано и уложено в зимние запасы.