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50 сотрудников ГАИ на перекрестке Карбышева и Логойского тракта провели соревнования по профессиональному мастерству

20 сентября 2018 19:45
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Новости Беларуси. 50 инспекторов на одном перекрестке. Необычную картину могли наблюдать сегодня автолюбители на перекрестке Карбышева и Логойского тракта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

50 сотрудников ГАИ на перекрестке Карбышева и Логойского тракта провели соревнования по профессиональному мастерству -1

Концентрация людей в форме связана с проведением конкурса профессионального мастерства среди сотрудников дорожно-патрульной службы. Участники из Беларуси, России и Азербайджана соревнуются в знаниях правил дорожного движения, навыках оказания первой помощи и управлении автомобилем. Сегодня милиционерам довелось продемонстрировать мастерство владения жезлом и умение держать контроль над ситуацией на оживлённой магистрали. 

50 сотрудников ГАИ на перекрестке Карбышева и Логойского тракта провели соревнования по профессиональному мастерству -4



21 сентября участникам предстоит посостязаться в стрессоустойчивости при тушении пожара, а также выявить самого меткого стрелка.

# ГАИ # общество

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