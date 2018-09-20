50 сотрудников ГАИ на перекрестке Карбышева и Логойского тракта провели соревнования по профессиональному мастерству

Новости Беларуси. 50 инспекторов на одном перекрестке. Необычную картину могли наблюдать сегодня автолюбители на перекрестке Карбышева и Логойского тракта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Концентрация людей в форме связана с проведением конкурса профессионального мастерства среди сотрудников дорожно-патрульной службы. Участники из Беларуси, России и Азербайджана соревнуются в знаниях правил дорожного движения, навыках оказания первой помощи и управлении автомобилем. Сегодня милиционерам довелось продемонстрировать мастерство владения жезлом и умение держать контроль над ситуацией на оживлённой магистрали.